Για 20η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Αγωνία για την υγεία του

Υπενθυμίζεται ότι προχώρησε σε απεργία πείνας ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση και να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

04 Οκτ. 2025 10:18
Πλήθος κόσμου συμπαραστέκεται στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 20η ημέρα.

Φανερά καταβεβλημένος και με επιβαρυμένo οργανισμό, ο κ. Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του και δεν θα σταματήσει μέχρι να μάθει την αλήθεια.

Ο κ. Ρούτσι μεταφέρθηκε χθες, Παρασκευή (03/10), στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί που τον παρακολουθούν να δουν την πορεία της υγείας του.

Διαπιστώθηκε ότι έχει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά.

Σημειώνεται ότι για αύριο, Κυριακή (05/10), έχει γίνει κάλεσμα αλληλεγγύης στις 17:30 στο Σύνταγμα.
