Για δύο μήνες έτρωγε αποκλειστικά κρέας...

Ο Jake Moscatο αποφάσισε να τραφεί αποκλειστικά με κρέας για 60 ημέρες. Η συγκεκριμένη δίαιτα, γνωστή ως carnivore ή αλλιώς «σαρκοφαγική», έχει ήδη αποκτήσει αρκετούς υποστηρικτές, λόγω των -φαινομενικών- πλεονεκτημάτων που προσφέρει σε όσους την ακολουθούν. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων.

Ακολουθώντας την τάση και ο ίδιος, θέλησε να διαπιστώσει αν η συγκεκριμένη διατροφή θα τον έκανε να μοιάζει με «υπερήρωα» ή θα «κατέστρεφε» το σώμα του.

Ο 28χρονος YouTuber εστίασε στην αποκλειστική κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος και αλατιού.

Μόλις λίγες μέρες μετά, συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε. Όσο έκανε διακοπές στην Καλιφόρνια, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της πρόκλησης, δυσκολεύτηκε να βρει μέρη για να φάει: «Είναι μεγάλη πρόκληση το να φας έξω. Δεν μπορώ να πάω σε κανένα από τα γνωστά εστιατόρια, θα πρέπει να μαγειρέψω» παραδέχτηκε.

Αδυνατώντας να ακολουθήσει τη δίαιτα κατά γράμμα, και αντιμετωπίζοντας παράλληλα δυσάρεστα -και άβολα- εντερικά προβλήματα, έκανε μια υποχώρηση και ενέκυψε στο fast food, το παγωτό και τα εξαιρετικά επεξεργασμένα σνακ μέσα σε μια εβδομάδα από την έναρξη της δίαιτας.

Εκτός από το γεγονός ότι είχε περιορισμένες επιλογές φαγητού και αναγκάστηκε να παραλείπει γεύματα, η υγεία του επιδεινώθηκε.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών, ο Νεοϋορκέζος είπε ότι «δεν ανυπομονώ για τίποτα. Έχω σιχαθεί τόσο πολύ το κρέας. Ίσως γίνω χορτοφάγος μετά από αυτό».

Μέσα σε μια εβδομάδα από την έναρξη της πρόκλησης, ο νεαρός ξεκίνησε να αισθάνεται άγχος, να έχει πόνους στο στήθος, καθώς και μια «περίεργη αίσθηση» στο στομάχι του, ενώ είχε και ελαφρά κατάθλιψη.

Συνειδητοποιώντας ότι αυτό δεν ήταν βιώσιμο, αποφάσισε να χαλαρώσει τους περιορισμούς στη διατροφή του, ενσωματώνοντας χοιρινό κρέας και κάποια φρούτα στα γεύματά του από την τρίτη εβδομάδα.

Ως αποτέλεσμα, η διατροφή του αποτελείτο από 95-97% κόκκινο κρέας και μικρότερη περιεκτικότητα σε φρούτα, αυγά και χοιρινό. Αφού πρόσθεσε και άλλα τρόφιμα, ο YouTuber άρχισε να απολαμβάνει και πάλι τα γεύματά του – σημειώνοντας ότι ένας συνδυασμός βοδινού και χοιρινού κρέατος μύριζε «υπέροχα».

Όσο πλησίαζε προς το τέλος της πρόκλησης, ο 28χρονος ανέφερε ότι η διάθεση, η ενέργεια και η συγκέντρωσή του είχαν βελτιωθεί σημαντικά.

Μόλις ολοκλήρωσε την πρόκληση, ο Moscato υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος για να διαπιστώσει τις επιδράσεις στο σώμα του. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά πριν την πρόκληση, παρατήρησε ότι είχε καταφέρει να μειώσει το σωματικό του λίπος από 16 σε 14,6% και το σωματικό του βάρος από 94 σε 91 κιλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μύες του είχαν αναπτυχθεί κατά περίπου ένα κιλό σε κάθε χέρι και κατά ένα κιλό στο στήθος του, αυξάνοντας τη συνολική μυϊκή του μάζα κατά περίπου 2,7 κιλά.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι τα επίπεδα της χοληστερόλης του αυξήθηκαν κατά 12mg – από τα 157mg στα 169mg- με τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης (LDL) να κάνουν άλμα από τα 67mg στα 92mg και τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης του να πέφτουν από τα 81mg στα 69mg.

Τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες άνω των 20 ετών κυμαίνονται μεταξύ 125mg και 200mg, ενώ τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης θα πρέπει να παραμένουν κάτω από 100mg και τα επίπεδα της HDL από 40mg και άνω. Επομένως, προς το παρόν ο νεαρός δεν διέτρεχε κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Η υπερβολική LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας) ή κακή χοληστερόλη μπορεί να συσσωρευτεί στα τοιχώματα των αρτηριών, σχηματίζοντας πλάκα. Αυτή η πλάκα μπορεί να στενέψει τις αρτηρίες και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Από την άλλη, η HDL (λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας) χοληστερόλη είναι γνωστή ως η «καλή» χοληστερόλη, επειδή βοηθά στην απομάκρυνση άλλων μορφών χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις.

Τα επίπεδα τεστοστερόνης του είχαν επίσης αυξηθεί από 748ng σε 800ng, ενώ τα επίπεδα σιδήρου του πήγαν από 88μg σε ανησυχητικά 176μg. Ο υπερβολικός σίδηρος μπορεί να βλάψει ζωτικά όργανα όπως το ήπαρ, την καρδιά και το πάγκρεας, οδηγώντας σε καταστάσεις όπως ηπατική νόσο, διαβήτη και καρδιακά προβλήματα.

Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της συγκεκριμένη δίαιτας. Εφόσον βασίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση ζωικών προϊόντων (κρέας, αυγά, βούτυρο) και στον αποκλεισμό φυτικών ινών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές υγείας, όπως η εμφάνιση λίθων του ουροποιητικού συστήματος (νεφρολιθίαση), η ανάπτυξη διαβήτη και καρδιοπάθειας.

Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο κατατάσσει το κόκκινο κρέας ως καρκινογόνο της ομάδας 2Α (ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο) και η υπερβολική κατανάλωσή του θα μπορούσε πιθανώς να οδηγήσει σε καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και των πνευμόνων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



