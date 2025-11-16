Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού

Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας κατηγορείται για κακούργημα σε υπόθεση που οι αρχές του Τέξας χαρακτηρίζουν ως «ενδοοικογενειακή βία».

Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16 Νοέ. 2025 16:20
Pelop News

Ο πρώην γκαρντ του ΝΒΑ, Πάτρικ Μπέβερλι, που φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού στη σεζόν 2009-10, συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα σε υπόθεση που οι αρχές του Τέξας χαρακτηρίζουν ως «ενδοοικογενειακή βία». Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατοικία στο Rosharon, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φορτ Μπεντ.

Η εγγύηση ορίστηκε στα 40.000 δολάρια, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τη δικαιοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρει το ESPN.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Μπέβερλι κάλεσε το κοινό «να μην πιστεύει όσα βλέπει στο ίντερνετ», προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν.

Παράλληλα, αναδημοσίευσε μια ανώνυμη ανακοίνωση που αναφέρει ότι βρήκε απροειδοποίητα την ανήλικη αδελφή του μόνη με έναν 18χρονο άνδρα. Η ανακοίνωση τονίζει πως «ήταν λογικό να ανησυχήσει, όπως κάθε αδελφός», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν πιστεύουμε ότι τα όσα ακολούθησαν συνέβησαν έτσι όπως έχουν περιγραφεί και ανυπομονούμε να το αποσαφηνίσουμε στο δικαστήριο».

Ο Μπέβερλι αγωνίστηκε τελευταία φορά στο ΝΒΑ με τους Milwaukee Bucks τη σεζόν 2024, ενώ κατά τη διάρκεια της 12ετούς καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως οι Houston Rockets και Los Angeles Clippers.

Η σύλληψη του Μπέβερλι έχει προκαλέσει αίσθηση στα αθλητικά και όχι μόνο μέσα, με τα σχόλια να ποικίλλουν ανάμεσα στην υποστήριξη και την κριτική. Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαριστεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατηγορία.

Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση αφορά τόσο ένα γνωστό πρόσωπο του αθλητισμού όσο και θέματα οικογενειακής ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
18:10 Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
18:02 Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
17:53 Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 ζητά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
17:42 Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
17:33 Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
17:30 Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
17:23 ΚΚΕ για Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Εφυγαν οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής του διεφθαρμένου καθεστώτος
17:18 «Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα
17:08 Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!
17:07 Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
16:55 Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16:49 Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο
16:46 Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»
16:33 Βατικανό: Ο Πάπας έκανε το τραπέζι σε φτωχούς, τρανσέξουαλ και άστεγους
16:20 Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16:20 Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ
16:11 Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα
16:00 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ