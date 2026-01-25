Για νίκη η Παναχαϊκή, δύσκολα η Θύελλα, περνάει ο Παναιγιάλειος

Νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της για είσοδο στα play offs και την οριστική παραμονή της, θέλει σήμερα (25/1) η Παναχαϊκή με αντίπαλο τον Πέλοπα Κιάτου (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00), αλλά και για να ξεκολλήσει από τις δύο ήττες και δύο ισοπαλίες που έχει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Οι «κοκκινόμαυροι» πρόσθεσαν έναν ακόμα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους, καθώς ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 19χρονου μέσου Γιώργου Βατή, ο οποίος κατάγεται από τα Τρίκαλα, προέρχεται από την Κ19 της Παναχαϊκής και φέτος αγωνιζόταν στον Αστέρα Καρδίτσας.

Ο Παναιγιάλειος δεν θα έχει προβλήματα και λογικά θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα στο Γύθειο κόντρα στον ουραγό και υποβιβασμένο Πανγυθεατικό (γηπ. Γυθείου, 15.00). Από το συγκεκριμένο παιχνίδι, το μόνο που πρέπει να κρατήσει είναι η νίκη και να βάλει τους τρεις βαθμούς στο σακούλι.

Δύσκολο έργο έχει η Θύελλα Πατρών, η οποία δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Κόρινθο (Δημ. Κορίνθου, 15.00). Οι «κυανόλευκοι» που βρίσκονται σε δύσκολη θέση θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να ενισχύσουν τις ελπίδες τους για παραμονή, έχοντας πάντα στο νου τους και στο παιχνίδι Πανθουριακός – Λουτράκι. Ακόμα και η ισοπαλία μπορεί να αποδειχθεί χρυσή στο τέλος.

Τα άλλα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής:

ΠΑΣ Πύργος – Μιλτιάδης (15.00)

Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς (15.00)

Πανθουριακός – Λουτράκι (15.00).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΓΚΟΛ Β. Πύργος 16 29-6 41 Παναιγιάλειος 16 26-13 36 Ζάκυνθος 16 27-11 34 Μιλτιάδης 16 29-14 30 Λουτράκι 16 17-12 24 Κόρινθος 16 26-25 21 Παναχαϊκή 16 21-21 19 Πέλοπας 16 12-25 19 Πανθουριακός 16 18-19 16 Θύελλα Π. 16 15-23 16 Ερμής Μελ. 16 10-25 9 Πανγυθεατικός 16 7-43 2

