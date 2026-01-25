Για νίκη η Παναχαϊκή, δύσκολα η Θύελλα, περνάει ο Παναιγιάλειος

Τρεις διαφορετικές αποστολές έχουν οι ομάδες της Αχαΐας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

Για νίκη η Παναχαϊκή, δύσκολα η Θύελλα, περνάει ο Παναιγιάλειος
25 Ιαν. 2026 11:15
Pelop News

Νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της για είσοδο στα play offs και την οριστική παραμονή της, θέλει σήμερα (25/1) η Παναχαϊκή με αντίπαλο τον Πέλοπα Κιάτου (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00), αλλά και για να ξεκολλήσει από τις δύο ήττες και δύο ισοπαλίες που έχει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
Οι «κοκκινόμαυροι» πρόσθεσαν έναν ακόμα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους, καθώς ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 19χρονου μέσου Γιώργου Βατή, ο οποίος κατάγεται από τα Τρίκαλα, προέρχεται από την Κ19 της Παναχαϊκής και φέτος αγωνιζόταν στον Αστέρα Καρδίτσας.
Ο Παναιγιάλειος δεν θα έχει προβλήματα και λογικά θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα στο Γύθειο κόντρα στον ουραγό και υποβιβασμένο Πανγυθεατικό (γηπ. Γυθείου, 15.00). Από το συγκεκριμένο παιχνίδι, το μόνο που πρέπει να κρατήσει είναι η νίκη και να βάλει τους τρεις βαθμούς στο σακούλι.
Δύσκολο έργο έχει η Θύελλα Πατρών, η οποία δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Κόρινθο (Δημ. Κορίνθου, 15.00). Οι «κυανόλευκοι» που βρίσκονται σε δύσκολη θέση θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να ενισχύσουν τις ελπίδες τους για παραμονή, έχοντας πάντα στο νου τους και στο παιχνίδι Πανθουριακός – Λουτράκι. Ακόμα και η ισοπαλία μπορεί να αποδειχθεί χρυσή στο τέλος.

Τα άλλα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής:
ΠΑΣ Πύργος – Μιλτιάδης (15.00)
Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς (15.00)
Πανθουριακός – Λουτράκι (15.00).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.
Πύργος 16 29-6 41
Παναιγιάλειος 16 26-13 36
Ζάκυνθος 16 27-11 34
Μιλτιάδης 16 29-14 30
Λουτράκι 16 17-12 24
Κόρινθος 16 26-25 21
Παναχαϊκή 16 21-21 19
Πέλοπας 16 12-25 19
Πανθουριακός 16 18-19 16
Θύελλα Π. 16 15-23 16
Ερμής Μελ. 16 10-25 9
Πανγυθεατικός 16 7-43 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:19 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 24χρονος και 22χρονος που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα
11:15 Για νίκη η Παναχαϊκή, δύσκολα η Θύελλα, περνάει ο Παναιγιάλειος
11:07 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ μερισμάτων το 2025 – 6 δισ. ευρώ μοίρασαν οι εισηγμένες εταιρείες
10:56 Ποτά και τροφές που δεν πρέπει ποτέ να καταναλώσει ο σκύλος σας – Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία του
10:44 Μητσοτάκης: Η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη και με διαύλους συνεργασίας με τις ΗΠΑ – Επιδιώκουμε ενεργό ρόλο στη Γάζα
10:32 Ε65: Σε τελική ευθεία το βόρειο τμήμα – Συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με την Εγνατία Οδό
10:21 Συγκίνηση στο Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ
10:09 Αυξήσεις στους μισθούς για περίπου 1 εκατ. εργαζομένους – Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες φορολογικές κλίμακες
9:57 Μινεσότα: Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που «βοηθούσε ανθρώπους» δολοφονήθηκε από την ICE
9:45 Καιρός: Τριπλό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα στη χώρα με βροχές και ισχυρούς νοτιάδες
9:39 Στο έλεος ιστορικής χιονοθύελλας οι ΗΠΑ – Πάνω από 4.000 ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα μπλακ άουτ
9:30 Πάτρα: Μαύρο Σάββατο με θύματα τρία νεαρά παιδιά στην άσφαλτο – Ποιοι είναι οι νεκροί
9:23 Γλυφάδα: Άνδρας σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του – Η σορός βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου
9:18 Πού θα δείτε την μάχη της Εθνικής ομάδας για το χάλκινο μετάλλιο – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
0:06 Πάτρα: Τραγωδία στην Παραλία – Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε τροχαίο ΒΙΝΤΕΟ
22:56 Τα ζώδια που γίνονται πιο όμορφα με τον χρόνο – Η γοητεία τους δεν ξεθωριάζει ποτέ
22:37 Αυτοκίνητο εισέβαλε σε terminal του αεροδρομίου του Ντιτρόιτ – Σκηνές πανικού στο Detroit Metro Airport
22:22 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
22:06 Τρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η «χρυσή» αγορά της μεταπώλησης
21:55 Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ