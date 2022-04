Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Lidl Ελλάς θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Η Lidl Ελλάς κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμη μία χρονιά, για την επιχειρηματική της επίδοση σε θέματα βιωσιμότητας και βρίσκεται ανάμεσα στις Sustainable Companies και στις The Most Sustainable Companies in Greece για το 2022.

Ο εξειδικευμένος οργανισμός σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,Quality Net Foundation, παρουσίασε τις Ετήσιες επιχειρηματικές επιδόσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν επιτυχώς, αποτελούν μέρος του The Sustainable CompaniesNetwork, στο οποίο η Lidl Ελλάς κατάφερε να διακριθεί σε δύο επίπεδα.

Σε πρώτο επίπεδο, ο τίτλος Sustainable Company πιστοποιεί τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, την εθνική προσαρμογή του The Sustainability Code, του ευρωπαϊκού αναγνωρισμένου πλαισίου αναφοράς μη χρηματοοικονομικών δεδομένων, στο σύνολο των κριτηρίων του και την αναγνωρίζει ως Υπεύθυνο Οργανισμό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη πανευρωπαϊκά. Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη της εταιρείας στη λίστα των The Most Sustainable CompaniesinGreece 2022 αποτελεί ανώτατη διάκριση για την εταιρεία στη χώρα, καθώς την αναδεικνύει ως πρότυπο σε όρους επιχειρηματικού σχεδιασμού για μία ολιστική βιώσιμη λειτουργία, ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών επιτευγμάτων της βάσει του Sustainability Performance Directory και των ESG κριτηρίων.

«Στη Lidl Ελλάς, το καλύτερο – βιώσιμο αύριο αποτελεί κυρίαρχη συνιστώσα της εταιρικής μας κουλτούρας αλλά και υπόσχεσή μας απέναντι στην κοινωνία του σήμερα. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου βιώσιμης επιχειρησιακής λειτουργίας που προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο είναι για εμάς μονόδρομος και ο λόγος που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμπεριλαμβανόμαστε στις The Most Sustainable Companies in Greece και Sustainable Companies», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς.

Για τη Lidl Ελλάς, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλά ένας στόχος, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι του οράματός της για ένα καλύτερο αύριο.

Σχετικά με το QualityΝetFoundation

Το Quality Νet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συνεργάζεται με το German Council for Sustainable Development και το WBCSD για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης των οργανισμών στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών. Μέσα από το εκπαιδευτικό του έργο συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο. Το Δίκτυο Υπευθύνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών του Quality Net είναι μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αποτελείται από 150 θεσμικούς φορείς, 1.280 επιχειρήσεις, 450 οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, 250 οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 4.500 σχολικές μονάδες και 63.000 ενεργούς πολίτες.