Εμείς, που ως απλοί ψηφοφόροι, Ευρωπαίοι πολίτες, περιμένουμε τις ευρωεκλογές, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον εαυτό μας και τους συμπολίτες μας, για ποια Ευρώπη θα ψηφίσουμε.

Για την Ευρώπη της Ειρήνης κι όχι για την Ευρώπη του Πολέμου! Για την Ευρώπη της Ισότητας και της Αλληλεγγύης κι όχι για την Ευρώπη των ανισοτήτων! Για την Ευρώπη της Εργασίας και των εργαζομένων κι όχι για την Ευρώπη των εμπορευματικών ανταγωνισμών!

Στο σλόγκαν «There is no Alternative» απαντάμε «There is Alternative». Υπάρχει εναλλακτική!

Καταρχάς, ως πολίτες πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Η αποχή ευνοεί όσους θέλουν την ΕΕ υποχείριο ανταγωνισμών του κεφαλαίου, αποσαρθρωμένη, αποδιοργανωμένη, εξανδραποδισμένη, ως συλλογικός χώρος δημοκρατικών πολιτών.

Ως Ελληνες πολίτες πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί στην ΕΕ καθορίζονται εν πολλοίς οι τύχες μας, το μέλλον των παιδιών μας. Οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου επηρεάζουν -άμεσα ή έμμεσα- τη νομοθεσία των κρατών και η μη συμμόρφωση επιφέρει υπέρογκα πρόστιμα, που πληρώνουμε όλοι εμείς.

Μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να μην έχει λόγο σε όλα τα ζητήματα -που έχει…- αλλά στα περισσότερα, οικονομία, εργασία, παραγωγή, περιβάλλον κ.λπ., καθορίζει το Εθνικό δίκαιο.

Κατά συνέπεια, η ΕΕ αποτελεί χώρο πολιτικής πάλης, καθημερινού αγώνα και μάλιστα επίπονου, στην προσπάθεια να διαμορφωθούν θεσμοί, που θα ικανοποιούν όλα τα μέλη της κι όχι μόνο τους ισχυρούς.

Οσο κι αν δεν φαίνεται, άμεσα, στο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης και ειδικά της ΕΕ, διεξάγεται έντονη ταξική πάλη και το αποτέλεσμα εξαρτάται από συσχετισμούς κι εντός Ευρωκοινοβουλίου. Αρα, οι ευρωεκλογές είναι η ευκαιρία να συμβάλλουμε -καθένας με τις πεποιθήσεις του- στη διαμόρφωση αυτών των συσχετισμών και φυσικά οι Αριστεροί πολίτες οφείλουν όλοι να ψηφίσουν υπέρ της Αριστεράς, της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της στέγης, της δημόσιας παιδείας και υγείας, της προστασίας του δημόσιου χώρου, του μη εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, του πολιτισμού, της ισονομίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης.

Για αυτή την ΕΕ θέλουμε να αγωνιστούμε, χωρίς πεσιμισμό και μοιρολατρεία, αλλά με πείσμα για δημοκρατική αλλαγή.

Γι΄ αυτή την ΕΕ αγωνιζόμαστε κι από την Ελλάδα.

Για την Ευρώπη των λαών. Για την Ευρώπη των εργαζομένων!

