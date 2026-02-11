Για πόσο καιρό θα μείνει κλειστή η Ιόνια οδός, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα

Για πόσο καιρό θα μείνει κλειστή η Ιόνια οδός, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα
11 Φεβ. 2026 9:31
Pelop News

Για τουλάχιστον τρεις μήνες θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα της Ιόνια Οδός προς το Αντίρριο και στο τμήμα από την Άρτα μέχρι την Αμφιλοχία μετά την μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Συκούλα.

Ωστόσο σύμφωνα με το epiruspost, εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο 20ημερο θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς τα Ιωάννινα το οποίο επίσης παραμένει κλειστό.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό έγινε γνωστό στην συνάντηση που είχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Αμυράς,Βασίλης Γιόγιακας και Γιώργος Στύλιος με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα.

Στη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και από την πλευρά του Υπουργού τονίστηκε ότι σκοπός είναι η ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια των οδηγών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:47 Καρδιά: Τι κάνουν πραγματικά τα κορεσμένα λιπαρά
9:40 «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο», ΕΔΕ και αντιδράσεις για τη συμπεριφορά διευθύντριας ΕΠΑΛ
9:31 Για πόσο καιρό θα μείνει κλειστή η Ιόνια οδός, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα
9:29 Τραγωδία: Αυτός είναι ο Έλληνας πρώην πρωταθλητής στίβου που βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο του!
9:25 «Πακέτο» 5δις ευρώ στη συνάντηση Πιερρακάκη με τον Τούρκο ομόλογό του
9:25 «Έφυγα πικραμένος από την Αντιτρομοκρατική. Τους πρώτους που εκπαιδευτήκαμε, όταν γυρίσαμε μας δουλεύανε», αποκαλύψεις Κατερινόπουλου
9:17 Πότε τελειώνουν οι Χειμερινές εκπτώσεις 2026
9:07 Παράταση αιτήσεων για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
9:06 Διαρρήκτης πιάστηκε με τη «γίδα» στην πλάτη και συνελήφθη!
8:57 Ο Μαζωνάκης με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο!
8:56 Απόψε ο πρώτος εθνικός ημιτελικός της Eurovision 2026
8:49 Γερμανία: H Bild αποκαλύπτει «σύνδεση» 70χρονου δισεκατομμυριούχου με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας
8:47 Αχαΐα: Απέτρεψε τους διαρρήκτες, επιχείρησαν να την παρασύρουν με ΙΧ
8:38 Πάτρα: Συνελήφθη ο οπλοφόρος εισβολέας σε σπίτι, που εντοπίστηκε
8:37 Οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα στην Εθνική Οδό για 25 χιλιόμετρα!
8:27 Που θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
8:27 Στην Αρτα σήμερα η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου
8:20 Απάτη στο όνομα της Ολυμπίας Οδού, τα παραπλανητικά μηνύματα
8:16 Ο Ερντογάν έκανε μίνι ανασχηματισμό στη διάρκεια της νύχτας!
8:09 Αποκάλυψη Financial Times: Ο Ζελένσκι προετοιμάζει εκλογές και δημοψήφισμα την άνοιξη, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ