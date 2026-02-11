Για πόσο καιρό θα μείνει κλειστή η Ιόνια οδός, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα

Για τουλάχιστον τρεις μήνες θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα της Ιόνια Οδός προς το Αντίρριο και στο τμήμα από την Άρτα μέχρι την Αμφιλοχία μετά την μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Συκούλα.

Ωστόσο σύμφωνα με το epiruspost, εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο 20ημερο θα δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς τα Ιωάννινα το οποίο επίσης παραμένει κλειστό.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό έγινε γνωστό στην συνάντηση που είχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Αμυράς,Βασίλης Γιόγιακας και Γιώργος Στύλιος με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα.

Στη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και από την πλευρά του Υπουργού τονίστηκε ότι σκοπός είναι η ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια των οδηγών.

