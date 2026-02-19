Για σοβαρές συνέπειες προειδοποιεί ο Λαβρόφ τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν

Σεργκέι Λαβρόφ: «Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά».

Για σοβαρές συνέπειες προειδοποιεί ο Λαβρόφ τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν
19 Φεβ. 2026 7:37
Pelop News

Οποιαδήποτε νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα είχε σοβαρές συνέπειες, προειδοποίησε χθες Τετάρτη 18/02/2026 , ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Παράλληλα κάλεσε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να εξακολουθήσει να έχει ειρηνικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, στο πλαίσιο συνέντευξής του.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδόθηκε την επομένη των έμμεσων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς απεσταλμένους με μεσολάβηση του Ομάν με σκοπό να αποτραπεί νέα σύγκρουση.

«Έγιναν ήδη τον Ιούνιο αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ (του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας). Όσο μπορούμε να κρίνουμε, υπήρχαν αληθινοί κίνδυνοι πυρηνικού συμβάντος», τόνισε ο κ. Λαβρόφ στη συνέντευξη, απομαγνητοφώνηση της οποίας μεταφρασμένη στα αγγλικά αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

«Παρακολουθώ προσεκτικά τις αντιδράσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις αραβικές χώρες και τις μοναρχίες του Κόλπου. Κανένας δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση. Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», πρόσθεσε.

Αν υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, σημείωσε, θα μπορούσαν να αναιρέσουν τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, όπως η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με χώρες της περιοχής, πιο αξιοσημείωτα με τη Σαουδική Αραβία.

Πάντα κατά τον κ. Λαβρόφ, αραβικές χώρες στέλνουν μηνύματα στην Ουάσινγκτον «καλώντας ξεκάθαρα να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να αναζητηθεί συμφωνία η οποία δεν θα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», αντίθετα θα «εγγυάται ότι το Ιράν διατηρεί αποκλειστικά ειρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου».

Όπως ανέφερε ο Ρώσος ΥΠΕΞ η Μόσχα, παραμένει σε συχνή επαφή με την ηγεσία στην Τεχεράνη και «δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε ότι το Ιράν θέλει ειλικρινά να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα στη βάση της τήρησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT)».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:14 ΕΝΦΙΑ 2026: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 από σήμερα – Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
9:14 «Κιβωτός Κόσμου»: Ενοχή για τον π. Αντώνιο, καταδίκη για περισσότερες κατηγορίες
9:06 Φωτογραφικά ντοκουμέντα Καισαριανής: Πόσο αποτιμώνται οι 12 φωτογραφίες που θα αγοράσει το Δημόσιο
9:05 «Acqua alta» στη Βενετία: Το σπάνιο φαινόμενο που γέμισε ψάρια τους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
8:58 Απομάκρυνση νηπιαγωγού στη Μυτιλήνη μετά από 30 καταγγελίες ακαταλληλότητας, «βλέπει φαντάσματα»
8:58 Πρώτη συνεδρίαση του «Board of Peace» του Τραμπ: Ηχηρές απουσίες από Ευρώπη
8:53 Ρωσία: Κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones, πυρκαγιά σε δεξαμενή διυλιστηρίου στο Πσκόφ
8:50 Ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο: Ερωτήσεις και απαντήσεις
8:45 Ηθοποιοί: Νέα 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή για τις Συλλογικές Συμβάσεις
8:36 Νέα τραγωδία στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στα θύματα της φονικής έκρηξης σε κατάστημα πυροτεχνημάτων
8:32 Απεργία ταξί: Πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου
8:29 Δυστύχημα Τέμπη: Διορία για τις εκταφές των εννέα θυμάτων, αντιδράσεις των συγγενών
8:23 «Ανάσα» για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για το κούρεμα των οφειλών
8:19 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Η «λευκή επιταγή» του ιδιοκτήτη σε συνεργάτες, οδηγείτε στις φυλακές Τρικάλων
8:13 Συνάντηση Μητσοτάκη – Μόντι στο Νέο Δελχί: Άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών
8:01 Κορυδαλλός – Δημογλίδου για έκρηξη χειροβομβίδας: Στη γειτονιά υπάρχουν παραβατικά άτομα
8:00 Γίναμε Ευρωπαίοι
7:56 ΑΑΔΕ: Φορολογικό «σαφάρι» σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες
7:48 Καιρός: Μεταβολή με καταιγίδες από τα Δυτικά και ισχυρούς ανέμους και η Καθαρά Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:37 Για σοβαρές συνέπειες προειδοποιεί ο Λαβρόφ τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ