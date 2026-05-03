Για το χάλκινο μετάλλιο και τα κορίτσια της ΕΣΚΑ-Η – Φωτογραφίες

Το χάλκινοι μετάλλιο θα διεκδικήσει σήμερα η Μικτή ομάδα κοριτσιών του Κλιμακίου της ΕΣΚΑ-Η στο Final-6 του Τουρνουά Ενώσεων που πραγματοποιείται στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού. Αντίπαλος στον μικρό τελικό θα είναι η Μικτή Βορρά. Τα κορίτια της ΕΣΚΑ-Η κατεβαίνουν σε ενιαία ομάδα με ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και ΕΣΚΑΚ.

Αναλυτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:

ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ 76-44

Διαιτητές: Αλεξόπουλος-Τρύμπας-Βλάττας

Δεκάλεπτα: 27-12, 41-22, 63-28, 76-44

ΕΣΚΑ (Μίχα): Μηλιτσοπούλου 19 (1), Παπαηλιού 4, Ρουτζούνη 6, Καμαριώτου 5(1), Ασκούνη 3 (1), Σκιαδά 3, Κουλούρη 11, Φραγκούλη 2, Σεφερλή 9 (1), Βλάχου 7, Τσαουσίδου 3, Ραματία 4.

ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (Μανωλιτσάκης): Ζήση 3, Ζαχαροπούλου 4, Σβερκούνου 3 (1), Σακελλίου, Φωτεινάκη 7, Μανδράκου, Συρμακέση 11 (3), Λουζιώτη 9, Γούση 7 (1), Αντωνάτου, Χωραΐτη, Κοντορίνη.

ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ-Μ. Νότου 59-52

Διαιτητές: Σερίφης-Παυλόπουλος-Ερμίδης

Δεκάλεπτα: 16-9, 26-24, 41-40, 59-52

ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (Μανωλιτσάκης): Ζήση 2, Ζαχαροπούλου 12, Σβερκούνου 1, Σακελλίου, Φωτεινάκη 4, Μανδράκου, Συρμακέση 14 (2), Λουζιώτη 14, Γούση 9 (1), Αντωνάτου, Χωραΐτη 1, Κοντορίνη 2.

Μ. Νότου (Αργυρίου): Μούτση 6 (1), Ρώσση 3 (1), Ανεβλαβή, Χατζηνικολάου, Ζερβακάκη 8, Ισμπίρλιαν 10, Τριτσάρη 9, Γάτσου 5 (1,) Αγιαννιωτάκη, Θεόδωρου 2, Κοζομπόλη 7 (1), Τζέντι-Μαγλου 2.

