Για βαθμούς η Παναχαϊκή, Θύελλα – Κόρινθος, εύκολα για Παναιγιάλειο

Κρίσιμο παιχνίδι το αυριανό για την Παναχαϊκή που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πέλοπα Κιάτου (Δημ. Στάδιο Κιάτου, 15.00).

Οι «κοκκινόμαυροι» προέρχονται από τρία συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη (δύο ήττες, μία ισοπαλία) και θέλουν οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς σε μια δύσκολη έδρα.

Από την άλλη, το ίδιο ισχύει και για τους γηπεδούχους που έχουν δύο ήττες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια, ενώ η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν δύσκολη για την Παναχαϊκή με όσα συνέβησαν με το θέμα του προπονητή.

Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται την Κόρινθο σε ένα σημαντικό ματς, ενώ ο Παναιγιάλειος θεωρητικά θα έχει εύκολο έργο με αντίπαλο τον Πανγυθεατικό.

Το αυριανό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής και οι διαιτητές:

Δημ. Στάδιο Κιάτου, 15.00: Πέλοπας Κιάτου – Παναχαϊκή, Παναγιωταράς (Αθηνών).

Δημ. Στάδιο Αιγίου, 15.00: Παναιγιάλειος – Πανγυθεατικός, Ρηγόπουλος (Ηλείας).

Γηπ. Θύελλας, 15.00: Θύελλα Πατρών – Κόρινθος, Θωμάς (Κεφαλληνίας – Ιθάκης).

Δημ. Γήπεδο Γαργαλιάνων, 15.00: Μιλτιάδης – Πύργος, Γιανναράκης (Πειραιάς).

Δημ. Γήπ. Αστρους, 14.00: Ερμής Μελιγούς – Ζάκυνθος, Μπεκιάρης (Κορινθίας).

Θώδειο, 15.00: Λουτράκι – Πανθουριακός, Κοτσώνης (Αρκαδίας).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 5 9-2 13 Μιλτιάδης 5 10-4 12 Ζάκυνθος 5 6-3 10 Παναιγιάλειος 5 5-3 10 Πέλοπας 5 5-4 9 Παναχαϊκή 5 6-6 7 Θύελλα Π. 5 3-4 7 Λουτράκι 5 4-4 6 Κόρινθος 5 5-8 5 Πανθουριακός 5 2-4 3 Ερμής Μελ. 5 1-7 1 Πανγυθεατικός 5 2-9 1

