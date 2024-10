Nέα πλάνα από την στιγμή της εξουδετέρωσης του Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς ΒΙΝΤΕΟ

Πλάνα από κάμερα στρατιώτη που κατέγραψε την στιγμή της εξουδετέρωσης του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, από τον στρατό του Ισραήλ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Τα πλάνα μεταδόθηκαν από το ισραηλινό Κανάλι 12 και έχουν καταγραφεί από κάμερα GoPro που ήταν ενσωματωμένη στον οπλισμό στρατιώτη που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Στο βίντεο καταγράφονται οι συγκρούσεις των στρατιωτών του Ισραήλ με τα μέλη της Χαμάς και τον Γιαχία Σινουάρ. Επίσης, διακρίνεται το τανκ που «έθαψε» τον ηγέτη της Χαμάς κάτω από τα συντρίμμια του κρησφύγετου.

Να σημειωθεί ότι ο Σινουάρ είχε τραυματιστεί από τα βλήματα που εκτόξευσε το τανκ, με το θανατηφόρο χτύπημα να το καταφέρνει ελεύθερος σκοπευτής.

The Israel’s Channel 12 has published footage of the last battle of the martyr Yahya Sinwar with IDF in southern Gaza. pic.twitter.com/eZsalFv4aB

