Γιαμάλ: Δέχεται τις πιο πολλές ακραίες ρατσιστικές επιθέσεις

Είναι μόλις 18 ετών και ήδη θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ομως υπάρχει και η αρρωστημένη πλευρά. Ο Λαμίν Γιαμάλ, της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας, ύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ισπανικού Παρατηρητηρίου Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (Oberaxe), ο Γιαμάλ συγκεντρώνει το 60% όλων των ρατσιστικών επιθέσεων που εντοπίστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα μέσα στην περσινή σεζόν, ποσοστό διπλάσιο από εκείνο του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος μετρά 29%.

Το φαινόμενο δεν είναι πια απλώς μια αίσθηση, αλλά μια καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Μέσα από το σύστημα παρακολούθησης FARO, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αναλύθηκαν πάνω από 33.000 αναρτήσεις και σχόλια που εντάσσονται στον λόγο μίσους κατά παικτών της La Liga. Από αυτά, μόλις το 33% αφαιρέθηκε από τις πλατφόρμες – με το Facebook να αντιδρά αποτελεσματικά (62% αφαίρεση), ενώ το X, πρώην Twitter, μόλις το 10%.

Οι επιθέσεις στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά κατά ποδοσφαιριστών αφρικανικής ή μουσουλμανικής καταγωγής. Ο Γιαμάλ, γιος μητέρας από τη Γουινέα Ισημερινού και πατέρα Μαροκινού, έχει γίνει στόχος φράσεων όπως «μ@#ρο Μόρο», «δεν θα γίνεις ποτέ Ισπανός» ή «στείλτε τον πίσω με τη βάρκα που ήρθε».

Η έκθεση καταγράφει ότι το 97% των σχολίων χρησιμοποιεί βίαιη και προσβλητική γλώσσα, ενώ ένα 22% των περιπτώσεων φτάνει στο σημείο να υποκινεί σε βία ή αποκλεισμό.

Η έξαρση των προσβολών συνέπεσε με τον πρώτο «κλάσικο» της περασμένης σεζόν, στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2024, όταν η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το γκολ του Γιαμάλ στο 77ο λεπτό, τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα μίσους, που μετατράπηκαν σε μια ηλεκτρονική καταιγίδα ρατσισμού. Ο φιλόσοφος Χαβιέρ Γκομά σημειώνει ότι «όταν η πολιτική κάνει την καταγωγή και τη μετανάστευση θέμα αντιπαράθεσης, ο δηλητηριώδης λόγος μεταφέρεται σε κάθε πεδίο, ακόμη και στο ποδόσφαιρο».

Πίσω από την ψυχραιμία του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής φαίνεται να έχει μάθει να ζει με όλα αυτά. «Δεν με αγγίζει ο ρατσισμός», είπε πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Απαντώ μέσα στο γήπεδο».

Η έκθεση του Oberaxe δείχνει ότι οι περισσότεροι στόχοι του διαδικτυακού ρατσισμού προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική (42%) και τις μουσουλμανικές κοινότητες (41%), ενώ ακολουθούν οι Αφρικανοί και οι ανήλικοι μετανάστες.

Τα περιστατικά αυτά, σημειώνει το Παρατηρητήριο, «δεν πλήττουν μόνο τα άτομα που στοχοποιούνται, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, καθώς διαιωνίζουν στερεότυπα και νομιμοποιούν τη βία».

