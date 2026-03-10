Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους πρώτους βραβευθέντες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα πρόσωπα που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, το νέο παράσημο που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναγνωρίσει ανθρώπους με ουσιαστική προσφορά στην ευρωπαϊκή πορεία και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο Στρασβούργο. Όπως επισημάνθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας δημιουργήθηκε ενόψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Σουμάν και αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από θεσμικό όργανο της ΕΕ. Κάθε χρόνο θα μπορούν να επιλέγονται έως 20 πρόσωπα.

Κατά την ανακοίνωση των πρώτων τιμώμενων, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε πως η Ευρώπη οικοδομήθηκε μέσα από ανθρώπους που γεφύρωσαν διαφορές, ξεπέρασαν εμπόδια και συνέβαλαν σε ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρο, τονίζοντας ότι αυτή η προσφορά αξίζει αναγνώριση.

Στη διαδικασία επιλογής συμμετείχε επιτροπή στην οποία, εκτός από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχαν οι αντιπρόεδροι Σόφι Βιλμές και Έβα Κόπατζ, καθώς και οι Μισέλ Μπαρνιέ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα. Οι υποψηφιότητες προήλθαν από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα παρασημοφορηθούν συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Λεχ Βαλέσα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, στις υπόλοιπες κατηγορίες της ίδιας διάκρισης περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Μάγια Σάντου, η Μαίρη Ρόμπινσον, ο Χαβιέρ Σολάνα, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, αλλά και ο σεφ Χοσέ Αντρές, η Ολεξάντρα Ματβιτσούκ, η Βιβιάν Ρέντινγκ και τα μέλη των U2. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ως μία από τις προσωπικότητες που τιμώνται στην πρώτη αυτή απονομή.

Η επίσημη τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2026.

