Γιάννης Ντάγιος για Προμηθέα 2014: «Το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ»

Ο Γιάννης Ντάγιος κάνει εξαιρετική δουλειά στον Προμηθέα 2014 τα τελευταία χρόνια και ειδικά η φετινή πορεία της ομάδας δικαιώνει τον ίδιον και φυσικά τη διοίκηση του Οργανισμού.

15 Μαρ. 2026 20:44
Pelop News

Η μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα πανηγυρίστηκε δεόντως στο στρατόπεδο του Προμηθέα 2014, καθώς, πλέον, η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου έχει αβαντάζ ενόψει των πλέι-οφ της National League 1. Ο ίδιος, πάντως, ο Γιάννης Ντάγιος, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στον Οργανισμό, έχοντας δημιουργήσει μια φρέσκια, δυναμική κι άκρως ταλαντούχα ομάδα, συνεχίζει να παραμένει προσγειωμένος και «ταπεινός».

Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε στην «Π» αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Αγωνίστηκαν με πολύ μεγάλη συνέπεια στην άμυνα και στην επίθεση. Συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας. Το ευχάριστο είναι ότι το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ. Καλή συνέχεια στην ιστορική ομάδα του Απόλλωνα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ