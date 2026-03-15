Γιάννης Ντάγιος για Προμηθέα 2014: «Το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ»

Η μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα πανηγυρίστηκε δεόντως στο στρατόπεδο του Προμηθέα 2014, καθώς, πλέον, η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου έχει αβαντάζ ενόψει των πλέι-οφ της National League 1. Ο ίδιος, πάντως, ο Γιάννης Ντάγιος, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στον Οργανισμό, έχοντας δημιουργήσει μια φρέσκια, δυναμική κι άκρως ταλαντούχα ομάδα, συνεχίζει να παραμένει προσγειωμένος και «ταπεινός».

Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε στην «Π» αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Αγωνίστηκαν με πολύ μεγάλη συνέπεια στην άμυνα και στην επίθεση. Συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας. Το ευχάριστο είναι ότι το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ. Καλή συνέχεια στην ιστορική ομάδα του Απόλλωνα».

