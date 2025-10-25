Γιάννης ο τρομερός! Δείτε τι έκανε απέναντι στους Ράπτορς στον Καναδά, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός με 31 πόντους με 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ράπτορς με 122-116 και θα μπορούσε να κάνει triple-double, αν οι συμπαίκτες του ήταν λίγο πιο εύστοχοι από τη γραμμή των τριών πόντων. Η κυριαρχία του στα ριμπάουντ έδειξε την επιβλητικότητά στην αναμέτρηση.

Ο Κόουλ Άντονι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός για την ομάδα του Αντετοκούνμπο, πετυχαίνοντας σημαντικά καλάθια στη λήξη του αγώνα, που βοήθησαν τα «ελάφια» να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στο NBA. Ο Ντοκ Ρίβερς είδε τον Κάιλ Κούζμα να αποχωρεί τραυματίας στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στο παρκέ. Αυτό τον ανάγκασε να χρησιμοποιήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, περισσότερα λεπτά στο τέλος.

Ο Μάιλς Τέρνερ έμεινε για δεύτερο παιχνίδι χαμηλά για τους Μπακς και φαίνεται ακόμα να ψάχνει τα πατήματά του με τη νέα του ομάδα. Είχε 4 πόντους με 5 ριμπάουντ και σίγουρα η ομάδα του περιμένει περισσότερα πράγματα από τον Αμερικανό ψηλό. Οι Κόουλ Άντονι (23 πόντους και 7 ασίστ) και Γκάρι Τρεντ (20 πόντους και 4 ασίστ) είχαν γεμάτη στατιστική και ουσιαστικά ήταν αυτοί μαζί με τον Greek Freak που έδωσαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη στους Μπακς.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122

ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ: Ίνγκραμ 29 (7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 17 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πολτλ 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρετ 20 (8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κουίκλι 19 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3/3 τρίποντα).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ: Τρεντ 20 (4/11 τρίποντα, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 9 (3/5 τρίποντα), Ρόλινς 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κούζμα 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Άντονι 23 (7/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πρινς 3 (1), Κόφι.

