Γιατί άλλαξε η ημερομηνία διεξαγωγής του ντέρμπι Προμηθέας 2014-Κρόνος
08 Δεκ. 2025 17:34
Πολλές οι αλλαγές σε παιχνίδια Εθνικών πρωταθλημάτων. Ακόμη άλλαξε η ημερομηνία διεξαγωγής του ντέρμπι της National League 1 ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Κρόνο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

«* Ο αγώνας Ηλυσιακός ΑΟ – ΑΟ Παγκρατίου της 13/12/2025 για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος Όμιλος), θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό πράξης 51/02-12-2025 της Δ.Ε.Α.Β./Γ.Γ.Α..

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, Πειθαρχικός Κανονισμός Ε.Ο.Κ.).

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου για την 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί της 03/01/26, θα διεξαχθεί στις 04/01/2026 και ώρα 17.00 στο κλειστό γυμναστήριο «Promitheas Park».

* Λόγω κωλύματος του γηπέδου και μετά από συμφωνία των δυο σωματείων, ο αγώνας ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης – ΜΕΝΤ, για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (2ος Όμιλος), της 14/12/2025 αντί ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 16.00, στο Αλεξάνδρειο».

