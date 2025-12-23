Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Για λόγους ασφαλείας θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί

Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
23 Δεκ. 2025 17:12
Pelop News

Η Παρτίζαν προχώρησε σε αλλαγή έδρας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου για την 22η αγωνιστική της Euroleague και αρχικά ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενηθεί στη Βιέννη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σερβικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί στην σάλα «Αλεκσάνταρ Νίκολιτς» του Βελιγραδίου.

Το αρχικό πλάνο της Παρτίζαν προέβλεπε την διεξαγωγή του αγώνα στη Βιέννη λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η «Belgrade Arena», όμως τα πλάνα διαφοροποιήθηκαν.

Όπως επισημαίνει η Σερβική ομάδα, υπήρξαν αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, που επισήμαναν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από οπαδούς που υποστηρίζουν έως και έξι διαφορετικές ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά την ασφάλεια.

Με την διάθεση να μην εμπλακεί σε κάτι τέτοιο ρισκάροντας για την διεξαγωγή του αγώνα η Παρτίζαν αποφάσισε να πραγματοποιήσει τελικά τον αγώνα στο Βελιγράδι, στην σάλα «Αλεκσάνταρ Νίκολιτς».

Όπως ενημέρωσε επίσημα η διοίκηση της Παρτίζαν η απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδου στο γήπεδο από τους φίλους της ομάδας θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα με νέα ενημέρωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
16:54 Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: Κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί πιο μόνιμα στην Πορτογαλία
16:46 Μέσω gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα που δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο
16:38 Κυκλοφοριακό αλαλούμ στους δρόμους ενόψει Χριστουγέννων – Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω μπλόκων
16:30 Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν: Τι να φορέσετε για μια λαμπερή και κομψή εμφάνιση
16:20 Είναι σπατάλη η ανταλλαγή δώρων;
16:12 Εξαγωγική ετοιμότητα και νέες αγορές: πρακτικά εργαλεία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας
16:04 Λύση «εδώ και τώρα» ζητούν οι ξενοδόχοι για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών τα Χριστούγεννα
15:56 Πάτρα: Κι όμως βλέπουμε επισκευές – Εργασίες στις εξέδρες της Μαρίνας
15:48 Εθελοντική αιμοδοσία στον Πύργο από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
15:40 Τρίκαλα: Πάνω από 30% η μείωση των επισκεπτών – Για ποιο λόγο
15:32 Γερμανία: Παρέδωσε εγκληματία στη Συρία – Η πρώτη απέλαση μετά από 10 χρόνια
15:24 Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»
15:16 HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
15:08 Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ