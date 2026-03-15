Γιατί η Μαρίνα Σάτι δεν εμφανίζεται σε νυχτερινές πίστες

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Women’s Forum, η Μαρίνα Σάττι μίλησε στην Τζένη Μπαλατσινού για τον λόγο που δεν εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά.

Το Women’s Forum “Είμαι Εδώ για Εσένα” 2026, που διοργάνωσε το JennyGr, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εστιάζοντας σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική διάσταση της γυναικείας εμπειρίας.

«Eγώ δεν μπορώ και αυτό με τη νύχτα πολύ. Δηλαδή δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, απλώς σε εμένα δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή θα κάνω συναυλίες το καλοκαίρι; Σίγουρα αυτό έχει ένα κόστος. Αλλά δεν μπορώ να κάνω νύχτα ας πούμε, βραδινά μαγαζιά, ξενύχτια…» αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τα μπουζούκια.

Η Μαρίνα Σάττι μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ»:

«Εγώ πάντα σαν άνθρωπος, είναι νομίζω και κομμάτι του χαρακτήρα μου, πάντα αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σ’ αυτό. Αλλά πλέον μεγαλώνοντας προσπαθώ και συνειδητά, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί γύρω μας, αλλά πιο πολύ γίνονται περιορισμοί όταν τους αποδεχόμαστε και εμείς. Οπότε προσπαθώ, ξέρεις, να μην το ακούω αυτό και να συγκεντρώνομαι σε αυτό που εγώ νιώθω, αυτό που πιστεύω» συμπλήρωσε η Μαρίνα Σάττι.

