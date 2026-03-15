Γιατί η Μαρίνα Σάτι δεν εμφανίζεται σε νυχτερινές πίστες

Τι αποκάλυψε η δημοφιλής τραγουδίστρια στη Τζένη Μπαλατσινού

15 Μαρ. 2026 15:03
Pelop News

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Women’s Forum, η Μαρίνα Σάττι μίλησε στην Τζένη Μπαλατσινού για τον λόγο που δεν εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά.

Το Women’s Forum “Είμαι Εδώ για Εσένα” 2026, που διοργάνωσε το JennyGr, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εστιάζοντας σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική διάσταση της γυναικείας εμπειρίας.

«Eγώ δεν μπορώ και αυτό με τη νύχτα πολύ. Δηλαδή δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, απλώς σε εμένα δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή θα κάνω συναυλίες το καλοκαίρι; Σίγουρα αυτό έχει ένα κόστος. Αλλά δεν μπορώ να κάνω νύχτα ας πούμε, βραδινά μαγαζιά, ξενύχτια…» αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τα μπουζούκια.

Η Μαρίνα Σάττι μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ»:

«Εγώ πάντα σαν άνθρωπος, είναι νομίζω και κομμάτι του χαρακτήρα μου, πάντα αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σ’ αυτό. Αλλά πλέον μεγαλώνοντας προσπαθώ και συνειδητά, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί γύρω μας, αλλά πιο πολύ γίνονται περιορισμοί όταν τους αποδεχόμαστε και εμείς. Οπότε προσπαθώ, ξέρεις, να μην το ακούω αυτό και να συγκεντρώνομαι σε αυτό που εγώ νιώθω, αυτό που πιστεύω» συμπλήρωσε η Μαρίνα Σάττι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:22 Χαρ. Μπονάνος: Τιμή στον εθνικό επαναστάτη Γιαννιά
15:19 «Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Ζητάμε να παρέμβει ο Πρωθυπουργός
15:11 Εβγαλε πολλές ειδήσεις η συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάνν
15:03 Γιατί η Μαρίνα Σάτι δεν εμφανίζεται σε νυχτερινές πίστες
14:52 Χρ. Αλεξοπούλου: Στην αρτοκλασία της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας για τον Αγιο Αλέξιο
14:45 Κρέμασε πανό στον Ε65 για την αγαπημένη του! Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
14:34 Ο υιός Χαμενεϊ αγόρασε στο Λονδίνο βίλες 42 εκατ. δολαρίων με δάνειο ισραηλινής εταιρείας!
14:33 Τα Καλάβρυτα έτοιμα να εορτάσουν τον Πολιούχο τους
14:28 Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός και είναι καλά
14:24 Το 2 στα 2 για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
14:19 Τι αποκάλυψε στο One Channel o Γιάννης Λέντζας για τα υδροπλάνα ΒΙΝΤΕΟ
14:08 Τι είπε ο Τραμπ και η Σία Αναγνωστοπούλου τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και παράφρονα
14:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Σαντουρβάν
13:51 Πρόσωπα της Χρονιάς – Α. Ηλιάδης και Β. Αλεξόπουλος: Η μάχη για την προστασία κακοποιημένων παιδιών
13:47 ΠΑΣΟΚ: «Ατάκα» ανατροπής από την Αννα Διαμαντοπούλου
13:42 Πάτρα: Γιορτάστηκε η επέτειος της Μάχης του Σαραβαλίου 1822 με αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη ΦΩΤΟ
13:31 H Δήμητρα Παπαδήμα στην «Π»: «Αγρίμι γεννήθηκα, αγρίμι θα πεθάνω»
13:20 Πάτρα: Σπάστε τη σιωπή της κακοποίησης – Αίτημα Γκορίλα και Χαροκόπου σε Δελέγκο για τα Ειδικά Σχολεία
13:11 Εμφύλιος στον Δήμο Αιγιάλειας: Ο Δημ. Φιλιππάτος σήκωσε το γάντι και το επέστρεψε
13:09 Αλλαγή του καιρού από την Τρίτη: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ