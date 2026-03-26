Γιατί η NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Οι ημερομηνίες για την Artemis II, οι δοκιμές και τα ρίσκα

Η NASA σχεδιάζει για τις αρχές Απριλίου την εκτόξευση της Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης του προγράμματος Artemis και της πρώτης αποστολής με πλήρωμα που θα ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη μετά την εποχή του Apollo. Η αποστολή θεωρείται καθοριστική, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο επιχειρησιακό τεστ του πυραύλου Space Launch System (SLS) και της κάψουλας Orion με ανθρώπους στο εσωτερικό τους.

Πότε μπορεί να γίνει η εκτόξευση

Σύμφωνα με τη νεότερη επίσημη ενημέρωση της NASA, η εκτόξευση στοχεύει πλέον όχι νωρίτερα από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με δίωρο παράθυρο που ανοίγει στις 6:24 μ.μ. EDT, ενώ υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες ευκαιρίες έως και τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Η NASA έχει επίσης δημοσιεύσει το σχετικό ημερολόγιο διαθεσιμότητας για τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, καθώς τα παράθυρα εκτόξευσης εξαρτώνται από τη θέση της Σελήνης, τη φωτεινότητα, αλλά και τεχνικούς περιορισμούς της αποστολής.

Το πλήρωμα και τι θα δοκιμάσει

Το πλήρωμα της Artemis II αποτελείται από τέσσερις αστροναύτες: τον Reid Wiseman, τον Victor Glover, την Christina Koch και τον Jeremy Hansen από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες τα βασικά συστήματα της Orion, από την πλοήγηση και την παροχή ενέργειας έως την υποστήριξη ζωής, ενώ θα εκτελέσουν και χειρισμούς που θα χρειαστούν σε επόμενες αποστολές.

Η πτήση θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες και θα στείλει το πλήρωμα βαθύτερα στο διάστημα από οποιαδήποτε προηγούμενη επανδρωμένη αποστολή με σύγχρονα συστήματα της NASA. Οι αστροναύτες θα πετάξουν γύρω από τη Σελήνη χωρίς να προσεδαφιστούν, με βασικό στόχο να επιβεβαιωθεί ότι το όχημα και το πλήρωμα μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια σε συνθήκες βαθιού διαστήματος πριν από τις επόμενες, πιο απαιτητικές φάσεις του προγράμματος.

Οι κίνδυνοι και οι τεχνικές δυσκολίες

Η Artemis II δεν είναι μια απλή επανάληψη παλαιότερων αποστολών. Η NASA έχει ήδη αντιμετωπίσει τεχνικές δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η ίδια η φύση της αποστολής φέρνει αυξημένες απαιτήσεις: εκτόξευση με νέο βαρύ πύραυλο, δοκιμή νέας κάψουλας σε επανδρωμένη πτήση, έκθεση του πληρώματος σε υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας σε σχέση με τη χαμηλή γήινη τροχιά και, τέλος, επιστροφή στη Γη με υψηλές θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις κατά την επανείσοδο. Η ασφάλεια αυτών των φάσεων είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η αποστολή αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο «τεστ αντοχής» για όλο το πρόγραμμα.

Γιατί η NASA θέλει να επιστρέψει στη Σελήνη

Ο στόχος της NASA δεν είναι απλώς μια συμβολική επιστροφή. Το πρόγραμμα Artemis έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πιο μόνιμη ανθρώπινη παρουσία γύρω και πάνω στη Σελήνη, να δοκιμάσει τεχνολογίες για μακρύτερες αποστολές και να λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα για μελλοντικές πτήσεις προς τον Άρη. Η Orion και το SLS αποτελούν βασικά εργαλεία αυτής της στρατηγικής, ενώ η Σελήνη αντιμετωπίζεται ως το φυσικό επόμενο πεδίο δοκιμών για νέες δυνατότητες εξερεύνησης.

Τι ακολουθεί μετά την Artemis II

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο της NASA, η Artemis III προορίζεται πλέον για το 2027 και δεν προβλέπεται ως άμεση προσελήνωση, αλλά ως αποστολή δοκιμής ολοκληρωμένων συστημάτων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε χαμηλή γήινη τροχιά. Η πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση του προγράμματος τοποθετείται πλέον στην Artemis IV, με στόχο τις αρχές του 2028, ανάλογα και με την ετοιμότητα του εμπορικού σεληνιακού οχήματος προσεδάφισης.

Για τη μελλοντική αυτή φάση, η NASA συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για τα οχήματα προσεδάφισης, με το συνολικό σχέδιο να στηρίζεται σε διαδοχικές δοκιμές, τεχνολογική ωρίμανση και διεθνείς συνεργασίες. Η νέα σεληνιακή κούρσα, στην οποία συμμετέχουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις, δεν αφορά μόνο το ποιος θα φτάσει πρώτος, αλλά και ποιος θα αποκτήσει σταθερή παρουσία στο επόμενο κεφάλαιο της διαστημικής εξερεύνησης.

