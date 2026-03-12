Γιατί ο χρυσός δεν απογειώθηκε παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Παραδοσιακά, κάθε μεγάλη γεωπολιτική κρίση στρέφει μέρος των επενδυτών προς τον χρυσό, ο οποίος θεωρείται διαχρονικά «ασφαλές καταφύγιο». Ωστόσο, στην τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η αντίδραση της αγοράς δεν ήταν τόσο έντονη όσο θα περίμεναν αρκετοί. Παρά την αρχική άνοδο μετά τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, οι τιμές δεν συνέχισαν σε σταθερή ανοδική τροχιά και τις τελευταίες ημέρες κινούνται πιο συγκρατημένα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο spot χρυσός βρέθηκε στις 2 Μαρτίου στα 5.297,31 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ μετά το πρώτο κύμα ανησυχίας ενισχύθηκε προσωρινά. Στις 4 Μαρτίου ανέβηκε έως και τα 5.120,71 δολάρια ενδοσυνεδριακά, αλλά στη συνέχεια πιέστηκε, και στις 5 Μαρτίου υποχώρησε έως τα 5.076,59 δολάρια. Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, καταγράφει και πάλι ήπια κάμψη, με την τιμή spot να διαμορφώνεται στα 5.159,04 δολάρια ανά ουγγιά.

Η βασική εξήγηση που δίνουν οι αναλυτές είναι ότι ο χρυσός αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία, η πολεμική ένταση στηρίζει τη ζήτηση για ασφαλή τοποθέτηση. Από την άλλη, το ισχυρότερο δολάριο και οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αφαιρούν μέρος της δυναμικής του. Όταν το δολάριο ανεβαίνει, ο χρυσός γίνεται ακριβότερος για όσους αγοράζουν σε άλλα νομίσματα, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα κάνουν πιο ελκυστικές εναλλακτικές τοποθετήσεις που αποφέρουν εισόδημα.

Ένας ακόμη λόγος είναι η κατοχύρωση κερδών μετά το πολύ ισχυρό ράλι που είχε ήδη προηγηθεί. Ο χρυσός είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου, άρα η αγορά είχε ήδη αποτιμήσει αρκετό γεωπολιτικό και μακροοικονομικό ρίσκο πριν από τη νέα κρίση. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αρκετοί επενδυτές δεν έσπευσαν απλώς να αγοράσουν, αλλά σε κάποιες φάσεις προχώρησαν και σε ρευστοποιήσεις.

Στο παρασκήνιο υπάρχει και ο παράγοντας της ρευστότητας. Σε περιόδους έντονης νευρικότητας, οι αγορές συχνά δεν λειτουργούν με τον «κλασικό» τρόπο. Όταν αυξάνεται το άγχος, ορισμένοι επενδυτές πουλούν ακόμη και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν άλλες θέσεις ή να εξασφαλίσουν μετρητά, με αποτέλεσμα ο χρυσός να μην κινείται πάντα ανοδικά με την πρώτη. Αυτή η συμπεριφορά βοηθά να εξηγηθεί γιατί η γεωπολιτική ένταση δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε εκτίναξη των τιμών. Η ερμηνεία αυτή συνάδει και με την περιγραφή του Reuters για ένα «pull-and-push» περιβάλλον, όπου η ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου συγκρούεται με τη νομισματική πραγματικότητα των υψηλών επιτοκίων.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια, η ευρύτερη εικόνα για τον χρυσό παραμένει θετική στις αναλύσεις των μεγάλων οίκων. Η JP Morgan έχει διατηρήσει τον στόχο για 6.300 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026, ενώ η Deutsche Bank εξακολουθεί να βλέπει την τιμή στα 6.000 δολάρια. Η UBS κινείται επίσης σε υψηλές προβλέψεις, εκτιμώντας ότι η ισχυρή επενδυτική ζήτηση μπορεί να κρατήσει τον χρυσό κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Με άλλα λόγια, ο χρυσός δεν έχει «αγνοήσει» τον πόλεμο, αλλά ούτε έχει κινηθεί με τον αυτόματο πιλότο που συχνά συνδέεται με τον ρόλο του ως ασφαλούς καταφυγίου. Η αγορά ζυγίζει ταυτόχρονα τον γεωπολιτικό κίνδυνο, τη νομισματική πολιτική της Fed, τη δύναμη του δολαρίου και τη διάθεση των επενδυτών για κατοχύρωση κερδών. Αυτός ο συνδυασμός εξηγεί γιατί, παρά τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, ο χρυσός κινείται μέχρι στιγμής πιο επιφυλακτικά απ’ όσο θα υπέθετε κανείς.

