Γιατί ο Τσαλίκης διέκοψε συναυλία τρομαγμένος…
Στην Κόρινθο έγινε το συμβάν όταν ο καλλιτέχνης είχε ανέβει στη σκηνή…
Ο Γιώργος Τσαλίκης αναστατώθηκε. Μια χριστουγεννιάτικη βραδιά στην Κόρινθο πήρε απρόσμενη τροπή το βράδυ της Πέμπτης (11/12), όταν η συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη διακόπηκε ξαφνικά. Ο γνωστός τραγουδιστής, στη μέση της ερμηνείας του, πίστεψε για μια στιγμή ότι βρισκόταν σε κίνδυνο, καθώς ένα έντονο κόκκινο φως έπεφτε πάνω του από το κοινό!
