Γιατί οι υποδομές καθορίζουν πλέον την αξία των ακινήτων και το μέλλον των πόλεων

Στις σύγχρονες πόλεις, η αξία ενός ακινήτου δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τη θέση, τα τετραγωνικά μέτρα ή την ηλικία του κτιρίου. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι οι υποδομές – τόσο οι ορατές (δρόμοι, δίκτυα μεταφορών, έργα ανάπλασης), όσο και οι «κρυφές» που εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφωνούν: οι πόλεις που επενδύουν σε υποδομές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή μειώνουν σημαντικά τον μακροπρόθεσμο οικονομικό κίνδυνο και προστατεύουν την αξία των ακινήτων. Αντίθετα, περιοχές με ανεπαρκείς υποδομές προσαρμογής καταγράφουν αυξημένη μεταβλητότητα τιμών και υψηλότερο επενδυτικό ρίσκο.

Κλιματικός κίνδυνος και χρηματοπιστωτική διάσταση

Το real estate αποτελεί το μεγαλύτερο απόθεμα πλούτου στις ανεπτυγμένες οικονομίες και είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε κλιματικούς κινδύνους: πλημμύρες, καύσωνες, ενεργειακή ανασφάλεια, ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και το Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών για την Πράσινη Μετάβαση επισημαίνουν ότι οι φυσικοί κίνδυνοι μεταφράζονται άμεσα σε χρηματοοικονομικό ρίσκο, επηρεάζοντας αξίες ακινήτων, εξασφαλίσεις τραπεζών και συνολική σταθερότητα αγορών.

Στην Ελλάδα, ο ΙΟΒΕ τονίζει ότι οι επενδύσεις σε δημόσια έργα και αστικές παρεμβάσεις λειτουργούν ως μοχλός όχι μόνο οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και σταθερού περιβάλλοντος για την αγορά ακινήτων. Η ποιότητα σχεδιασμού, η ωρίμανση έργων και η συνέπεια υλοποίησης επηρεάζουν άμεσα την ελκυστικότητα περιοχών και τη βιωσιμότητα επενδύσεων.

Αστικές αναπλάσεις: Από καλλωπισμός σε στρατηγικές υποδομές

Οι σύγχρονες αναπλάσεις αντιμετωπίζονται πλέον ως σύνθετα έργα υποδομής. Ενσωματώνουν βιώσιμες λύσεις, πράσινες τεχνολογίες και ανθεκτικότητα, αποδίδοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στην αξία των ακινήτων όσο και στη λειτουργικότητα των πόλεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αθήνα: το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή του Δήμου επισημαίνει ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε υποδομές προσαρμογής μπορεί να εξοικονομήσει έως έξι ευρώ σε μελλοντικές δαπάνες αποκατάστασης ζημιών και διαχείρισης κρίσεων.

Η ελληνική πραγματικότητα και το στοίχημα των επόμενων ετών

Όπως έχει τονίσει ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, οι υποδομές δεν είναι απλά έργα· αποτελούν μηχανισμό προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην ενεργειακή αβεβαιότητα και στον διεθνή ανταγωνισμό. Εξασφαλίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την κοινωνική συνοχή και ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον.

Το πραγματικό στοίχημα για τις ελληνικές πόλεις είναι να πρωτοπορήσουν με στρατηγική υποδομών: ευρεία χρήση ψηφιοποίησης, τεχνητής νοημοσύνης και big data, έργα που μειώνουν κινδύνους, ισχυρές συνεργασίες Πολιτείας–Ευρώπης–τεχνικού κόσμου–επιστημονικής κοινότητας–αγοράς–τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

