Γιατί παραμένει στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Ορίσαμε ξένους επιστήμονες για την εκταφή, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα»»

Τα αιτήματα του πατέρα έγιναν δεκτά μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας – Οι εξετάσεις θα γίνουν με επιστήμονες από το εξωτερικό

08 Οκτ. 2025 18:30
Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών το 2023, ενόψει της μεγάλης συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (8 Οκτωβρίου 2025). Ο κ. Ρούτσι συνεχίζει τον αγώνα του για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του παιδιού του, έπειτα από την 23ήμερη απεργία πείνας που συγκλόνισε τη χώρα.

Λίγο νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την αναβολή της εκταφής του Ντένις, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην οικογένεια να ορίσει τους δικούς της τεχνικούς συμβούλους και να καθορίσει με νέα παραγγελία τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη σορό. Νέα ημερομηνία για την εκταφή αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι οι επιστήμονες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία θα προέρχονται από το εξωτερικό, ενώ και τα δείγματα που θα ληφθούν θα σταλούν εκτός Ελλάδας για ανάλυση.
«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε. Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα – θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα δύο αιτήματα που είχε υποβάλει ο κ. Ρούτσι και έγιναν δεκτά μετά από την πολύμηνη προσπάθειά του αφορούσαν την ταυτοποίηση DNA και τη διενέργεια νέων τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε –όπως τονίζει– να μάθει «από τι πραγματικά πέθανε το παιδί του».

«Χτες ήταν μια μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Επί 23 μέρες βιώνω αυτή την κατάσταση μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη συνείδηση και την ανθρωπιά να μου επιτρέψει να μάθω το αυτονόητο – από τι πέθανε το παιδί μου», ανέφερε συγκινημένος.

Η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης και αγανάκτησης στην κοινή γνώμη, ενώ η σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα αναμένεται να αποτελέσει νέα έκφραση διαμαρτυρίας για την ανάγκη δικαίωσης όλων των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών.
