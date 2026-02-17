Γιατί πολλές γυναίκες διαλέγουν να έχουν σκύλο αντί για άνδρα

Μία νέα έρευνα δείχνει ότι πολλοί προτιμούν την παρέα του σκύλου τους από έναν ρομαντικό σύντροφο

Μια πρόσφατη μελέτη της βρετανικής εταιρείας ζωοτροφών Burns Pet Nutrition καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι όλο και περισσότερο προτιμούν τους τετράποδους φίλους τους από έναν πιθανό σύντροφο. Περίπου οι μισοί από τους περισσότερους από 2.000 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα επέλεγαν να περάσουν τον χρόνο τους με τον σκύλο τους παρά με έναν ερωτικό σύντροφο, με τη γενιά των Millennials να δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στους σκύλους.

Συγκεκριμένα, το 60% των μόνων γυναικών και το 41% των ανδρών ανέφεραν ότι προτιμούν τον σκύλο τους, υπογραμμίζοντας την αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συντροφικότητας που τους προσφέρουν. Οι σκύλοι θεωρούνται λιγότερο αγχωτικοί και πιο αξιόπιστοι από τις ρομαντικές σχέσεις, με το 75% των γυναικών να αναφέρει ότι παρέχουν απαράμιλλη συναισθηματική υποστήριξη.

Μια παράλληλη έρευνα του Kennel Club επιβεβαίωσε τα ευρήματα, με το 45% των ιδιοκτητών να επιλέγουν να γιορτάσουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τον σκύλο τους και το 54% να αισθάνεται πιο άνετα με τον τετράποδο φίλο του παρά με τον σύντροφό του.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η σχέση ανθρώπου – σκύλου βασίζεται σε εμπιστοσύνη και άνευ όρων αγάπη, προσφέροντας συντροφικότητα και ασφάλεια που για πολλούς δεν βρίσκουν στις ρομαντικές σχέσεις.

