«Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» – Σπαρακτικές στιγμές στο δικαστήριο για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη

Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Λευκάδας, κατά την πρώτη εμφάνιση του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 43χρονης Δώρας Ναστούλη. Η μητέρα του θύματος, συντετριμμένη, αντίκρισε για πρώτη φορά τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της και ξέσπασε φωνάζοντας: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου; Γιατί;».

Η παρουσία της στο δικαστήριο συνέπεσε με την ημέρα των γενεθλίων της Δώρας, γεγονός που φόρτισε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Η οικογενειακή τραγωδία είναι διπλή, καθώς το 2010 η ίδια γυναίκα είχε χάσει και τον γιο της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ δεκαπέντε χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε και η κόρη της, η οποία άφησε πίσω της τρία ανήλικα παιδιά.

Το έγκλημα που σόκαρε το Αγρίνιο

Η Δώρα Ναστούλη δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της όταν ο πρώην σύντροφός της άνοιξε πυρ, σκοτώνοντάς την επί τόπου, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να βάλει τέλος στη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της. Την παρενοχλούσε και την απειλούσε, ενώ παραβίαζε συστηματικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, έπειτα από καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο ίδιος επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Καραγκούνης, οι οικείοι της Δώρας έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν να δικαιωθεί η μνήμη της. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Η σύλληψη μετά από δραματική διαπραγμάτευση

Μετά τη δολοφονία, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε σε καλαμιές κοντά στη λίμνη, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι του, έπειτα από ενημέρωση της αδελφής του προς την Αστυνομία.

Ακολούθησαν περίπου 20 λεπτά έντονης διαπραγμάτευσης. Ο 30χρονος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, κρατώντας γεμάτο περίστροφο, το οποίο έστρεφε προς την καρδιά του, απειλώντας να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούσε από τον διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. να τον πυροβολήσει και να τον σκοτώσει.

Ο έμπειρος αξιωματικός κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, τον έπεισε να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τελικά να παραδοθεί. Ο κατηγορούμενος γονάτισε στο έδαφος και συνελήφθη με τη συνδρομή αστυνομικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν 21 φυσίγγια και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ στο περίστροφο υπήρχαν ακόμη 9 φυσίγγια.

Προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Το ζευγάρι είχε βεβαρημένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από μήνυση της 43χρονης, καθώς την είχε απειλήσει μέσα στο σπίτι της κρατώντας κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και απαγόρευση κάθε επικοινωνίας μαζί της, ενώ του είχαν αφαιρεθεί δύο κυνηγετικά όπλα και είχαν ανακληθεί οι άδειες οπλοκατοχής. Ο κατηγορούμενος επρόκειτο να δικαστεί για την υπόθεση αυτή μόλις τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία.

Για την ίδια υπόθεση, η Δώρα Ναστούλη είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε τη χορήγηση panic button ούτε τη μεταφορά της σε δομή φιλοξενίας.

