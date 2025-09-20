Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις καταθέσεις συγγενών και τις αντιδράσεις του ίδιου να σκιαγραφούν μια εκρηκτική κατάσταση.

Η μικρότερη αδελφή του, Μαρία, φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές ότι ο τραγουδιστής έκανε χρήση ουσιών και πως «υπήρχε φόβος η κατάσταση να οδηγήσει σε τραγωδία». Παράλληλα, μίλησε για οικογενειακές εντάσεις, φτάνοντας στο σημείο να καταγγείλει «εμπλοκή με ναρκωτικά» και να υποστηρίξει ότι εκείνος αμφισβήτησε ακόμη και τον δεσμό με τη μητέρα τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Μερκουλίδη, απαντά κατηγορηματικά ότι όλα αυτά είναι ψευδή. «Οι συγγενείς παρασύρθηκαν από τη Μαρία», ανέφερε ο συνήγορος, επιμένοντας ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται η περιουσιακή διαμάχη που έχει ανοίξει εδώ και μήνες.





Το ζήτημα κορυφώθηκε με τον αναγκαστικό εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εισαγγελική εντολή. Η οικογένεια μιλά για αναγκαία απόφαση, προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος και οι γύρω του, ενώ ο ίδιος κάνει λόγο για «σχέδιο εξόντωσής του» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων για «παράνομο εγκλεισμό».





Τις τελευταίες ημέρες, ήρθαν στο φως και καταγγελίες ότι ανώτατο στέλεχος της ΕΛΑΣ φέρεται να ζήτησε να σβηστούν καταθέσεις συγγενών από τον φάκελο, κάτι που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία.

Στη δημόσια σφαίρα, ο καλλιτέχνης προκάλεσε αίσθηση με ανάρτηση στο Instagram: «Maybe I am crazy», φράση που ερμηνεύτηκε με πολλούς τρόπους. Ο δικηγόρος του σημείωσε πως ο τραγουδιστής πέρασε μια τραυματική εμπειρία, αλλά είναι αποφασισμένος να προστατεύσει την αλήθεια και το όνομά του.





Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση για την περιουσία στη Μύκονο παραμένει ανοιχτή. Ο Μαζωνάκης καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε από την αδελφή του Βάσω και ότι η βίλα πέρασε σε εταιρεία χωρίς συναίνεσή του. Η οικογένεια, από την άλλη, τονίζει ότι το ακίνητο δεν ήταν ποτέ δικό του, αλλά ανήκε εξαρχής σε εταιρεία μισθώσεων.

«Πριν τον εγκλεισμό μου ετοίμαζα μηνύσεις για κακουργηματικές πράξεις. Δεν θα αφήσω κανέναν να με καταστρέψει», δηλώνει ο τραγουδιστής.





Η υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια ενός οικογενειακού καυγά. Με τον ίδιο αποφασισμένο να φτάσει μέχρι τέλους και την οικογένεια να επιμένει στη δική της εκδοχή, το μόνο βέβαιο είναι ότι η συνέχεια θα είναι εξίσου θορυβώδης – τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στη δημόσια σφαίρα.

