Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης

Μεγάλη είναι η αγωνία της οικογένειάς του, φίλων και συνεργατών για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και μάλιστα σήμερα (16/04/2026) στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης και άλλοι υπουργοί προκειμένου να ενημερωθούν και να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ακόμη στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Σταύρος Καλαφάτης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Κώστας Κατσαφάδος, η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός εσωτερικών της Ελλάδας αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος και η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



