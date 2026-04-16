Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο η κατάστασή του παραμένει σταθερή

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης
16 Απρ. 2026 21:06
Μεγάλη είναι η αγωνία της οικογένειάς του, φίλων και συνεργατών για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και μάλιστα σήμερα (16/04/2026) στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης και άλλοι υπουργοί προκειμένου να ενημερωθούν και να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ακόμη στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Σταύρος Καλαφάτης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Κώστας Κατσαφάδος, η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός εσωτερικών της Ελλάδας αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος και η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα.

