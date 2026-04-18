Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάστασή του στη ΜΕΘ μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού». Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ τα επόμενα 10 έως 15 εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της νοσηλείας του.

18 Απρ. 2026 14:46
Pelop News

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος και υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, με τους θεράποντες ιατρούς να αξιολογούν διαρκώς κάθε μεταβολή στην κλινική του εικόνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί προχωρούν σταδιακά στη μείωση της καταστολής, με στόχο, όταν το επιτρέψει η πορεία της κατάστασής του, να επιχειρήσουν την αφύπνισή του. Η φάση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει ασφαλέστερη εκτίμηση της νευρολογικής του εικόνας μετά το σοβαρό επεισόδιο που υπέστη.

Καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του θεωρείται η επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε αμέσως μετά τη διάγνωση. Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από κατάρρευση που υπέστη κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και, μετά τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Οι γιατροί έκριναν τότε αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση με εμβολισμό, ώστε να αποκλειστεί το ανεύρυσμα και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιπλοκών.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, θα χρειαστούν περίπου 10 έως 15 ημέρες για να υπάρξει πιο ασφαλής και ολοκληρωμένη αποτίμηση της πορείας της υγείας του. Το γεγονός ότι η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί αντιμετωπίζεται από τους γιατρούς ως συγκρατημένα θετικό στοιχείο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ο κρίσιμος χαρακτήρας της νοσηλείας του.

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βρίσκονται στενοί συνεργάτες του και κυβερνητικά στελέχη, ενώ η πορεία της υγείας του παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή και από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός είχε μεταβεί στον «Ευαγγελισμό» ήδη από τις πρώτες ώρες μετά τη μεταφορά του, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίσκεψης στο νοσοκομείο.

