Γιορτάστηκε στο Σαραβάλι η επέτειος της μάχης του Σαραβαλίου το 1822

Ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με την Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας και τον Πολιτιστικό – Αναπτυξιακό Σύλλογο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», γιόρτασαν σήμερα Κυριακή στο Σαραβάλι την επέτειο της Μάχης του Σαραβαλίου 1822, με αρχιστράτηγο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Η Μάχη του Σαραβαλίου τιμήθηκε με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και κατοίκων της περιοχής. Μετά τη Δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαραβαλίου, οι παρευρισκόμενοι με πομπή έφτασαν στην πλατεία Κάστρου, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση.

Ακολούθησε ομιλία από την Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων Αναστασία Τογιοπούλου, έπαρση της Σημαίας του Κολοκοτρώνη υπό τους ήχους κλέφτικου σκοπού και κατάθεση στεφάνων.

Η εκδήλωση έκλεισε με χορευτικό, από τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Σαραβαλίου (παιδικό – εφηβικό τμήμα), με αφιέρωμα στην Ρούμελη και την Πελοπόννησο.

Στην ομιλία της η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου, ανέφερε τα εξής: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους αγωνιστές της μάχης του Σαραβαλίου την 9η Μαρτίου 1822 και με αφορμή της μνήμης αυτού του ιστορικού γεγονότος να αντλήσουμε συμπεράσματα για τη δική μας στάση απέναντι σε ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Στην Πάτρα στις 21 Μαρτίου 1821 συνέβη η εναρκτήρια επαναστατική δράση για την απελευθέρωση του Ελληνικού λαού από τους Τούρκους κατακτητές. Ο ηρωικός τσαγκάρης Παναγιώτης Καρατζάς ξεσήκωσε τον ελληνικό λαό της Πάτρας και χτύπησε τους Οθωμανούς εγκλωβίζοντας τους στο φρούριο της πόλης. Η Πάτρα όμως παρότι μπήκε πρώτη στον αγώνα δεν έδιωξε τους κατακτητές από την πόλη.

Η μάχη του Σαραβαλίου ένα χρόνο μετά την κήρυξη της επανάστασης θα μπορούσε να είναι στρατηγική για τον Αγώνα. Η εξυπνάδα και η επιχειρησιακή ικανότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πέτυχε τα αδύνατο. 6.000 εξεγερμένοι Έλληνες κατάφεραν να τρέψουν σε φυγή 12.000 Τούρκους και να τους κλείσουν για τα καλά στο κάστρο της πόλης.

Αν ενισχύονταν τα πολιορκητικά στρατεύματα του Κολοκοτρώνη, σύντομα θα ακολουθούσε η άλωση του φρουρίου και η απελευθέρωση της Πάτρας. Πλην όμως η διχόνοια και η αντιζηλία προκρίτων και στρατιωτικών είναι αυτές που εμπόδισαν τον Κολοκοτρώνη να ολοκληρώσει το έργο και να ελευθερώσει την Πάτρα.

Όμως παρά το ανεκπλήρωτο του αρχικού στόχου, πρέπει να επισημανθεί ότι ο λαός ενωμένος κίνησε με την ιστορική αυτή μάχη την εξέλιξη της Επανάστασης ως αστικής εθνικοαπελευθερωτικής, αφού στους Οθωμανούς της Πάτρας το μήνυμα είχε σταλεί.

Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι ο ρόλος του λαού είναι αναντικατάστατος για να προχωρήσει μπροστά η κοινωνία και οφείλουμε ως παρακαταθήκη εκείνων που πολέμησαν εδώ να ξέρουμε ότι τίποτε δεν αλλάζει προς τη κατεύθυνση της κοινωνικής προόδου αν ο λαός δεν πάρει τη υπόθεση στα χέρια του.

Σήμερα για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόμαστε τόσο κοντά σε έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εντατική προετοιμασία και οι πολεμικές συγκρούσεις, των ανταγωνιζόμενων στρατοπέδων, είναι αντίστοιχη, ανάλογη με αυτήν του Μεσοπολέμου.

Ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, των εμπορικών δρόμων και ουσιαστικά το μοίρασμα του κόσμου ανάμεσα σε όσους κατέχουν των πλούτο, έχει ανάψει το φυτίλι του πολέμου και οι λαοί έρχονται αντιμέτωποι με τον όλεθρο.

Αντίστοιχα η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις είναι στην υπηρεσία των επικίνδυνων σχεδιασμών της κυβέρνησης και της Ε.Ε., και έξω και μακριά από τα σύνορα της χώρας, με τις εξελίξεις αυτές να μετατρέπουν το λαό μας σε στόχο αντιποίνων και να γεννούν νέα δεινά σε όλα τα επίπεδα για το λαό μας και τους λαούς όλου του κόσμου.

Δεν μένουμε σιωπηλοί και στην ηττοπαθή στάση του «τίποτα δεν γίνεται» απαντάμε με το μήνυμα της μάχης του Σαραβαλίου. Όσα έγιναν στις 9 Μαρτίου 1822 εδώ, αποδεικνύουν ότι πώς ό,τι «γίνεται» και θα «γίνεται» πάντα, μόνο όταν ο λαός κινητοποιείται και επαναστατεί».

*Στεφάνια κατέθεσαν, εκ μέρους του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων Αναστασία Τογιοπούλου, για την Τοπική Κοινότητα Σαραβαλίου ο πρόεδρος Σπύρος Κασπίρης, για τον Πολιτιστικό – Αναπτυξιακό Σύλλογο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» η πρόεδρος Αγγελική Καραλή, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Κώστας Σβόλης, οι Αθανάσιος Κολλιτσίδας (πρόεδρος) και Βασίλης Χατζηλάμπρου από τον Σύλλογο Πέτρινα Χρόνια – Ιστορική Μνήμη.

