Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Mαγική βραδιά στο άναμμα του δέντρου στα Ζαχλωρίτικα Αιγιάλειας! Η Ελένη με τα καραμελωμένα μήλα της, ο μάγος Chris κατάφερε πάλι το θαύμα του και έκανε μικρούς και μεγάλους να πιστέψουν πως όλα γίνονται.

Το face painting μεταμόρφωσε τα προσωπάκια σε μικρούς τάρανδους, ξωτικά και χιονανθρωπάκια. Ο Άγιος Βασίλης έκανε την εμφάνισή του, κουβαλώντας δώρα, αγκαλιές και εκείνη τη ζεστή, χριστουγεννιάτικη χαρά που όλοι χρειαζόμαστε.

Και στο τέλος, όταν αφήσαμε τα φαναράκια να ανέβουν ψηλά στον ουρανό, μικρές φωτεινές ευχές ανέβαιναν ψηλά και φώτιζαν όλο τον τόπο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους που ήσασταν εκεί, γεμίσατε την πλατεία και κάνατε τη βραδιά τόσο ξεχωριστή.

Η γιορτή έκλεισε με ευχές από την Αντιδήμαρχο του Δήμου Αιγιαλείας Μαρία Αγγελοπούλου, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Θεοφάνη Ραμπαβίλα, τον πρόεδρο της Κοινότητάς Παναγιώτη Μητσόπουλο, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας Σταύρο Καραδημητρόπουλο και ένα σύντομο video όπου παρουσιάσαμε το ανανεωμένο μας επετειακό λογότυπο για τα 50 χρόνια του συλλόγου μας!

