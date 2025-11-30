Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μικροί και μεγάλοι πέρασαν μια φανταστική μέρα, με εορταστικό στυλ!

Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
30 Νοέ. 2025 19:44
Pelop News

Mαγική βραδιά στο άναμμα του δέντρου στα Ζαχλωρίτικα Αιγιάλειας! Η Ελένη με τα καραμελωμένα μήλα της, ο μάγος Chris κατάφερε πάλι το θαύμα του και έκανε μικρούς και μεγάλους να πιστέψουν πως όλα γίνονται.

Το face painting μεταμόρφωσε τα προσωπάκια σε μικρούς τάρανδους, ξωτικά και χιονανθρωπάκια. Ο Άγιος Βασίλης έκανε την εμφάνισή του, κουβαλώντας δώρα, αγκαλιές και εκείνη τη ζεστή, χριστουγεννιάτικη χαρά που όλοι χρειαζόμαστε.

Και στο τέλος, όταν αφήσαμε τα φαναράκια να ανέβουν ψηλά στον ουρανό, μικρές φωτεινές ευχές ανέβαιναν ψηλά και φώτιζαν όλο τον τόπο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους που ήσασταν εκεί, γεμίσατε την πλατεία και κάνατε τη βραδιά τόσο ξεχωριστή.

Η γιορτή έκλεισε με ευχές από την Αντιδήμαρχο του Δήμου Αιγιαλείας Μαρία Αγγελοπούλου, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Θεοφάνη Ραμπαβίλα, τον πρόεδρο της Κοινότητάς Παναγιώτη Μητσόπουλο, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας Σταύρο Καραδημητρόπουλο και ένα σύντομο video όπου παρουσιάσαμε το ανανεωμένο μας επετειακό λογότυπο για τα 50 χρόνια του συλλόγου μας!

Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
19:33 Δικηγόροι Αιγίου: Απόλυτη ισοπαλία και πάμε για τελικό την Κυριακή
19:25 Η αδυναμία επιβίωσης των αγροτών. Το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της ελληνικής κρίσης
19:22 Εσταξε ξανά μέλι για την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
19:02 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για το μαιευτήριο
18:55 Ηττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ – Βράβευση Κουτρούλη
18:53 Από τη Μακρυνεία Αγρινίου ο 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λούτσα
18:46 Υποχρεωτικές από τη Δευτέρα για τις επιχειρήσεις οι συναλλαγές μέσω IRIS με τους ιδιώτες
18:40 Κικίλιας: Αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικές λιμενικές υποδομές»
18:35 Ινδονησία: 442 νεκροί και πάνω από 400 αγνοούμενοι
18:30 Ελβετία: «Λαϊκή» ψήφος προστασίας για τους πολύ πλούσιους!
18:24 Αγροτικά μπλόκα: Στο Νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός
18:15 Νέες εμπειρίες για τις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη Νέα Σμύρνη
18:14 Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!
18:00 Α. Νικολακόπουλος: Ζητά την ενίσχυση δικαστικών υπηρεσιών σε Πύργο και Αμαλιάδα
17:56 Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες
17:52 Τι είπαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
17:42 Συλλυπητήρια στην οικογένεια Χωρίτου από την παράταξη Σβόλη
17:37 Αιγιάλεια – ΝΔ: Ενωτική η νέα πρόεδρος στην πρώτη επίσημη δήλωσή της
17:35 Ηττα από Ανδρογέα για τις Γυναίκες του Προμηθέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ