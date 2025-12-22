Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ

Σε ζεστό και γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, με τα παιδιά να παρουσιάζουν θεατρικά δρώμενα, μουσικά και χορευτικά, στέλνοντας μηνύματα χαράς, συνεργασίας και προσφοράς.

Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
22 Δεκ. 2025 13:36
Pelop News

Σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ).

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στο ΚΔΑΠ Δροσιάς που στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα του 15ου και 16ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας (Καλαβρύτων και Νικαίας), τα παιδιά παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο «Santa… χιόνια» όπου ο Άγιος Βασίλης κουράστηκε και δεν θέλει να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά αλλά πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση για να μην στερηθούν τα παιδιά την χαρά των δώρων!… Το θεατρικό δρώμενο γράφτηκε από τα παιδιά του ΚΔΑΠ με την στήριξη της παιδαγωγού Σωτηροπούλου Αναστασίας.

Tο Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, το ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος που στεγάζεται στην οδό Πανεπιστημίου 186, πραγματοποίησε την Χριστουγεννιάτικη γιορτή του στον χώρο του 50ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας.

Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την χορωδία του ΚΔΑΠ που ερμήνευσε τα «Χριστούγεννα Πρωτούγεννα» και το «Στις αυλές μας πέφτει χιόνι» και κατόπιν, οι μικρές μαθήτριες παρουσίασαν χορευτικό στους ρυθμούς του «Calor of the bells». Ακολούθησε το θεατρικό δρώμενο «Ο Τέταρτος Μάγος» του Henry van Dyke, η συγκινητική ιστορία του μάγου Αρταβάν που δεν πρόφτασε τους άλλους τρεις μάγους και δεν κατάφερε να προσφέρει τα δώρα του στον νεογέννητο Βασιλιά αλλά τελικά η συνεισφορά του ήταν πολυτιμότερη. Οι μικροί μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στο τέλος των  εκδηλώσεων όλα τα παιδιά διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν και παρέλαβαν τα δώρα τους από το Άγιο Βασίλη, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν γλυκά και αναψυκτικά που προσέφερε ο ΚΟΔΗΠ.

Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ

Την ευθύνη της διοργάνωσης των γιορτών είχαν οι υπεύθυνοι των ΚΔΑΠ, Βασίλης Μπουζαλάς, παιδαγωγός στο ΚΔΑΠ Δροσιάς και Θεοφάνης Ντούνης, γυμναστής στο ΚΔΑΠ Αρκτικού.  Τις χορωδίες συντόνισε ο μουσικός Γεώργιος Μακρίδης, το θεατρικό δρώμενο, τα κουστούμια και τα σκηνικά επιμελήθηκε η νηπιαγωγός Παρασκευή Μανωλοπούλου ενώ τα χορευτικά επιμελήθηκε η παιδαγωγός Αρετή Μοσχονά.

Το προσωπικό και τα παιδιά του ΚΔΑΠ Αρκτικού, ευχαριστούν τον Διευθυντά του 50ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας, Σωτήρη Κοράκη και τον δάσκαλο του ολοήμερου Αθανάσιο Πιζολίνα για την άψογη συνεργασία και την φιλοξενία στο χώρο του σχολείου και να ευχηθούν σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και μια ευτυχισμένη, ειρηνική και δημιουργική νέα χρονιά!

Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ

Στις γιορτές παρευρέθηκαν η αντιπρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ Γεωργία Ταλαμπούκα και η προϊσταμένη του τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ Κατερίνα Νικολακοπούλου.

Τα ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού για φέτος φιλοξενούν για την τρέχουσα σχολική χρονιά 143 παιδιά και τα 69 εξ αυτών δωρεάν (χωρίς voucher). Λειτουργούν σε αντίθετο ωράριο από την λειτουργία του σχολείου και απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά με το εξειδικευμένο προσωπικό των κέντρων (παιδαγωγοί, μουσικός, θεατρολόγος, γυμναστής, εικαστικός).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
12:36 Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ