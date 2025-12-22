Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ

Σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ).

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στο ΚΔΑΠ Δροσιάς που στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα του 15ου και 16ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας (Καλαβρύτων και Νικαίας), τα παιδιά παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο «Santa… χιόνια» όπου ο Άγιος Βασίλης κουράστηκε και δεν θέλει να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά αλλά πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση για να μην στερηθούν τα παιδιά την χαρά των δώρων!… Το θεατρικό δρώμενο γράφτηκε από τα παιδιά του ΚΔΑΠ με την στήριξη της παιδαγωγού Σωτηροπούλου Αναστασίας.

Tο Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, το ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος που στεγάζεται στην οδό Πανεπιστημίου 186, πραγματοποίησε την Χριστουγεννιάτικη γιορτή του στον χώρο του 50ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την χορωδία του ΚΔΑΠ που ερμήνευσε τα «Χριστούγεννα Πρωτούγεννα» και το «Στις αυλές μας πέφτει χιόνι» και κατόπιν, οι μικρές μαθήτριες παρουσίασαν χορευτικό στους ρυθμούς του «Calor of the bells». Ακολούθησε το θεατρικό δρώμενο «Ο Τέταρτος Μάγος» του Henry van Dyke, η συγκινητική ιστορία του μάγου Αρταβάν που δεν πρόφτασε τους άλλους τρεις μάγους και δεν κατάφερε να προσφέρει τα δώρα του στον νεογέννητο Βασιλιά αλλά τελικά η συνεισφορά του ήταν πολυτιμότερη. Οι μικροί μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στο τέλος των εκδηλώσεων όλα τα παιδιά διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν και παρέλαβαν τα δώρα τους από το Άγιο Βασίλη, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν γλυκά και αναψυκτικά που προσέφερε ο ΚΟΔΗΠ.

Την ευθύνη της διοργάνωσης των γιορτών είχαν οι υπεύθυνοι των ΚΔΑΠ, Βασίλης Μπουζαλάς, παιδαγωγός στο ΚΔΑΠ Δροσιάς και Θεοφάνης Ντούνης, γυμναστής στο ΚΔΑΠ Αρκτικού. Τις χορωδίες συντόνισε ο μουσικός Γεώργιος Μακρίδης, το θεατρικό δρώμενο, τα κουστούμια και τα σκηνικά επιμελήθηκε η νηπιαγωγός Παρασκευή Μανωλοπούλου ενώ τα χορευτικά επιμελήθηκε η παιδαγωγός Αρετή Μοσχονά.

Το προσωπικό και τα παιδιά του ΚΔΑΠ Αρκτικού, ευχαριστούν τον Διευθυντά του 50ου Δημοτικού σχολείου Πάτρας, Σωτήρη Κοράκη και τον δάσκαλο του ολοήμερου Αθανάσιο Πιζολίνα για την άψογη συνεργασία και την φιλοξενία στο χώρο του σχολείου και να ευχηθούν σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και μια ευτυχισμένη, ειρηνική και δημιουργική νέα χρονιά!

Στις γιορτές παρευρέθηκαν η αντιπρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ Γεωργία Ταλαμπούκα και η προϊσταμένη του τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ Κατερίνα Νικολακοπούλου.

Τα ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού για φέτος φιλοξενούν για την τρέχουσα σχολική χρονιά 143 παιδιά και τα 69 εξ αυτών δωρεάν (χωρίς voucher). Λειτουργούν σε αντίθετο ωράριο από την λειτουργία του σχολείου και απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά με το εξειδικευμένο προσωπικό των κέντρων (παιδαγωγοί, μουσικός, θεατρολόγος, γυμναστής, εικαστικός).

