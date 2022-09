Γκάφα BBC: Αποκάλεσαν «διάδοχο» τον γιο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλο – Αντιδράσεις στο twitter

Τις αντιδράσεις δεκάδων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκέντρωσε ο τίτλος που χρησιμοποίησε το BBC για τον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλο.

Ο πρίγκιπας Παύλος, βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή αφιερωμένη στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, όπου αναφέρθηκε στη σχέση του με το Βρετανικό στέμμα αλλά και όπως δήλωσε μαζί με τη μητέρα του θα παραστεί στην κηδεία της Βασίλισσας κι αυτό διότι ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Ο τίτλος που έκανε τον γύρο του διαδικτύου πυροδοτώντας πολλές αντιδράσεις ήταν «η αυτού εξοχότης, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ελλάδας, Παύλος».

«Κάποιος πρέπει να ενημερώσει το BBC ότι έχει καταργηθεί η μοναρχία στην Ελλάδα», ήταν μία από τις πολλές αντιδράσεις των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν είδαν τον τίτλο που επέλεξε το Βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

What the heck @BBCNews ? This is not Crown Prince of Greece this is Musketeer D'Artagnan pic.twitter.com/BmWiXqn825

Someone should inform BBC that Greece has no crown prince since the Greeks abolished monarchy back in the 1970s. Whatever infatuation this guy may have with monarchy, he is definitely not the crown prince of Greece pic.twitter.com/uQjNLp9GCa

— Yannis Stouraitis (@YStouraitis) September 18, 2022