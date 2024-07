Γκάβιν Νιούσομ: Ο 56χρονος που θέλουν οι Δημοκρατικοί να αντικαταστήσει τον Μπάιντεν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γκάβιν Νιούσομ θα μπορούσε κάλλιστα να διαδεχτεί τον Τζο Μπάντεν, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του σε βαθμό που να μην μπορεί να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Φινετσάτος, με ιδιαίτερα γοητευτική σύζυγο και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο 56χρονος κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, θεωρείται ένας από τους ιδανικούς διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος με τους Δημοκρατικούς. Το καλοσχηματισμένο σώμα του το οφείλει στο αγαπημένο του άθλημα: το μπέιζμπολ, όπως αναφέρει το δίκτυο SkyNews.

Αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου και έχει υποστηρίξει την εκστρατεία επανεκλογής του προέδρου Μπάιντεν, η μέχρι τώρα πορεία του κυβερνήτη της Καλιφόρνια δείχνει ότι έχει όλα τα προσόντα για να διαβεί το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

Ο Γκάβιν Νιούσομ έγινε το νεότερο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαν Φρανσίσκο όταν διορίστηκε το 1997, από τον τότε δήμαρχο Γουίλι Μπράουν. Αν και η καριέρα του στα κοινά είχε μόλις ξεκινήσει, το 1998 δήλωσε σε δημοσιογράφο ότι ονειρευόταν να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και όταν την περασμένη εβδομάδα οι Δημοκρατικοί πανικοβλήθηκαν σχετικά με την υποψηφιότητα του Μπάιντεν με αφορμή την κακή επίδοσή του στο πρώτο ντιμπέιτ έχοντας απέναντί του τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ανέλαβε έναν γνωστό ρόλο ως πλήρης υποστηρικτής του προέδρου. «Δεν γυρνάς την πλάτη σου λόγω μιας παράστασης», έσπευσε να δηλώσει στο MSNBC.

Για πολλούς Δημοκρατικούς, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για την προεδρία το 2028, ή ίσως νωρίτερα. Όταν οι ανησυχίες για την ηλικία του Μπάιντεν άρχισαν να ενισχύονται από πέρυσι, οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν δημοσίως τον Νιούσομ ότι διεξήγαγε μια «σκιώδη» εκστρατεία που θα του επέτρεπε να μπει στην κούρσα αν ο πρόεδρος αποχωρούσε. Μερικοί Δημοκρατικοί συμφώνησαν παρασκηνιακά.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο δηλώνει ένθερμος υπέρμαχος του ελέγχου των όπλων, των ζητημάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και των δικαιωμάτων στην άμβλωση.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, ο Νιούσομ ανακήρυξε την Καλιφόρνια ως πολιτεία που ηγείται της «αντίστασης» στην κυβέρνησή του. Η διαμάχη του με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις – συμπεριλαμβανομένης μιας έντονης συζήτησης στο αμερικανικό δίκτυο Fox News πέρυσι – απέδειξε ότι… δεν μασάει κι ότι του αρέσει η σκληρή πολιτική.

Για τους ομοϊδεάτες του, το μεγαλύτερο μειονέκτημά του δεν είναι ο φιλελευθερισμός του, αλλά τα προβλήματα της πολιτείας του: η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση των αστέγων, ένα έλλειμμα προϋπολογισμού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και ένα πρόβλημα κόστους ζωής για το οποίο οι ψηφοφόροι τον κατηγορούν ως ένα βαθμό.

Ο Νιούσομ διετέλεσε δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο από το 2004 έως το 2011, διεξάγοντας προεκλογική εκστρατεία με μια φιλική προς τις επιχειρήσεις κεντρώα πλατφόρμα.

Ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως «κοινωνικός φιλελεύθερος» και «δημοσιονομικός φύλακας» είχε υποστήριξη στις εκστρατείες του από πρωτοκλασάτα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως ο Μπιλ Κλίντον και ο Αλ Γκορ.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Business Insider, ο Νιούσομ έχει αναμετρηθεί με επικριτές υψηλού προφίλ, όπως ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, και έχει τοποθετηθεί ως «εθνική φωνή» σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας των όπλων. Παρά τις προσπάθειες των πολέμιών του να τον απομακρύνουν από το προσκήνιο με προτάσεις μομφής, το άστρο του συνέχισε να λάμπει.

Ο φωτογενής κυβερνήτης της Καλιφόρνια, βρισκόταν στο χώρο που γινόταν το ντιμπέιτ την περασμένη Πέμπτη, υποβαθμίζοντας τις φήμες για πιθανή αντικατάσταση του Τζο Μπάιντεν χαρακτηρίζοντάς τις «ανοησίες.

Ο Γκάβιν Νιούσομ γεννήθηκε το 1967. Πατέρας του ο Γουίλιαμ Νιούσομ, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καλιφόρνια, και μητέρα του η Τέσα Τόμας, σερβιτόρα και βοηθός δικηγόρου. Η δυσλεξία του ουδέποτε τον εμποδίσει να προχωρήσει μπροστά. Το 1989 έλαβε πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα.

Στη συνέχεια δημιούργησε το οινοποιείο PlumpJack Group, με επενδυτή τον οικογενειακό φίλο Γκόρντον Γκέτι, δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος τον θεωρούσε γιο του, όπως έχει δηλώσει.

Το οινοποιείο εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση με περισσότερους από 700 υπαλλήλους.

Οι επενδύσεις του Νιούσομ περιλάμβαναν πέντε εστιατόρια και δύο καταστήματα λιανικής πώλησης ρούχων. Το ετήσιο εισόδημά του ήταν μεγαλύτερο από 429.000 δολάρια από το 1996 έως το 2001.

Σύμφωνα με το protothema, το 2002 οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες αποτιμήθηκαν σε περισσότερα από 6,9 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν έγινε δήμαρχος το 2004, πούλησε το μερίδιό του από τις επιχειρήσεις του στο Σαν Φρανσίσκο. Διατήρησε την ιδιοκτησία του στις επιχειρήσεις PlumpJack εκτός της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Καλιφόρνια.

Η δεύτερη σύζυγος του Γκάβιν με την οποία έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, είναι η Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ.

