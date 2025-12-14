Γκέλα για Θυελλα Πατρών και ισοπαλία με Πανθουριακό

Γκέλα για την ομάδα της Θύελλας Πατρών η οποία παρότι έχασε πολλές ευκαιρίες ήρθε ισόπαλη εντός έδρας, 0-0 με τον Πανθουριακό, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Γ΄ Εθνικής.

Αυτό ήταν το 6ο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη για την πατρινή ομάδα που παραμένει στη.. θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Καραβία έχασε πολλές ευκαιρίες και ο κύριος που έμεινε στο «Χ» ήταν ο τερματοφύλακας Τόσκα που έσωσε πολλές φορές την ομάδα του.

Κορυφαία ευκαιρία για τους γαλάζιους, το δοκάρι του Κωνσταντινίδη με κεφαλιά και τους αμυντικούς να διώχνουν στη συνέχεια.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολόβουρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Ν. Βλασόπουλος (85΄ Σκουμής), Κ. Κουτσαντώνης, Παραστατίδης (70΄’ Δημητρέλος), Θεοδωρακόπουλος, Σκεπετάρης (73΄ Αχ. Κουτσαντώνης), Ντίνος (85΄ Σουγλέρης).

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Τόσκα, Γιαννακόπουλος, Δεμπεγιώτης (46΄Τυμπαλέξης), Κωνσταντινόπουλος, Νικολόπουλος, Καυκης (70΄ Σερπάνος), Αγγελής, Γεωργουλέας, Ζαχαρόπουλος, Αριστομενόπουλος (83΄ Κωστέας).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



