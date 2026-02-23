«Γκετοποίηση» καταγγέλλουν κάτοικοι στη Γαστούνη μετά την επίθεση σε περιπτερά – Σύσκεψη για την παραβατικότητα

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαστούνη μετά από περιστατικό κλοπής σε περίπτερο. Το θέμα της παραβατικότητας επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με κατοίκους και φορείς να ζητούν ουσιαστικές λύσεις.

23 Φεβ. 2026 13:24
Σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της Γαστούνης, με αφετηρία μια μικροκλοπή σε περίπτερο, έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για την παραβατικότητα στην περιοχή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε κατοίκους, επαγγελματίες και τοπικούς φορείς.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε ανήλικο να αφαιρεί προϊόν από το κατάστημά του και επιχείρησε να τον συγκρατήσει, ειδοποιώντας παράλληλα την Αστυνομία. Πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου και η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων επιτέθηκε στον περιπτερά και στον γιο του, με χτυπήματα και χρήση αντικειμένων, προκαλώντας παράλληλα σημαντικές φθορές στο περίπτερο και σε κοντινό χώρο. Ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τραυματισμοί αναφέρθηκαν και σε άλλα άτομα που βρέθηκαν στο σημείο.

Ακολούθησε αστυνομική κινητοποίηση, με δυνάμεις από τη Γαστούνη και την ευρύτερη περιοχή να πραγματοποιούν ελέγχους και προσαγωγές. Σύμφωνα με την Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται η πλήρης ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Σύσκεψη για την παραβατικότητα

Τα γεγονότα αποτέλεσαν αφορμή για ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Γαστούνης, με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αυξανόμενη ανησυχία των κατοίκων για την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η ενίσχυση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και η λειτουργία ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

Προβληματισμός κατοίκων και επαγγελματιών

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, κάτοικοι και επαγγελματίες εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τη συχνότητα περιστατικών παραβατικότητας και για το αίσθημα ανασφάλειας που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Το περιστατικό του Σαββάτου, σύμφωνα με πολλούς από τους συμμετέχοντες, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός αλλά μέρος μιας ευρύτερης κατάστασης που έχει δημιουργήσει κλίμα έντασης στην τοπική κοινωνία. Οι φορείς ζητούν ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και συντονισμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να περιοριστούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Πηγή: ilialive.gr

