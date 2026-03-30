Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Στον «Κάθετο Διάδρομο» και τις ροές αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας αναφέρθηκε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της.

«Αυξάνουμε τις ροές»

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τόνισε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου», πρόσθεσε η ίδια.

Under @POTUS’ bold energy agenda, we are delivering results by increasing U.S. LNG flows through Greece to Southeast Europe and Ukraine, diversifying supply, and reinforcing that energy security is national security. I am looking forward to travelling to Bucharest and Sofia for… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 30, 2026

