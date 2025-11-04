Γκιλφόιλ: Μεγάλη τιμή για μένα να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Είναι η 25η πρέσβης των ΗΠΑ

04 Νοέ. 2025 22:12
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σήμερα (4/11/2025) μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον αρχηγό του ελληνικού κράτους, τόνισε: «Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα».

«Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Τρίτης, και τόνισε: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

«Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι αυθόρμητη, ζωντανή και ενημερωμένη», έλεγε, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr μετά τη συνάντηση με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, σε συνεργάτες του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφθασε στην Ελλάδα την 1η Νοεμβρίου, ως η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία.
