Γκριμάλντι: «Λάθος οι περιφερειακές λύσεις για τα καύσιμα – Κινδυνεύει η ευρωπαϊκή ναυτιλία»

Με μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, ο Εμανουέλ Γκριμάλντι —πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS), Managing Director του Grimaldi Group και πρώην πρόεδρος της ECSA— μίλησε στο συνέδριο για τα 60 χρόνια της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών. Έθεσε στην κορυφή της ατζέντας την έλλειψη ναυτικών, την ανάγκη επανεκπαίδευσης 800.000 ανθρώπων, τις γεωπολιτικές απειλές, αλλά και τις λανθασμένες ευρωπαϊκές πολιτικές για την αποανθρακοποίηση, που, όπως είπε, απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. «Αν συνεχίσουμε έτσι, η Ευρώπη θα πέσει από το 35% στο 25% του παγκόσμιου στόλου. Οταν ήμουν πρόεδρος στην ECSA ήταν 40/», προειδοποίησε.

Ο Εμάνουελ Γκριμάλντι ξεκίνησε αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ναυτικοί στην πανδημία.

«Πολλοί δεν είχαν πρόσβαση σε νοσοκομεία, άλλοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν σπίτι, ενώ οι εμβολιασμοί έγιναν τελευταίοι σε πολλές χώρες. Όλος ο κόσμος έμεινε στο σπίτι χάρη στους ναυτικούς, αλλά δεν τους φέρθηκαν δίκαια», είπε χαρακτηριστικά.

Το αποτέλεσμα, όπως υπογράμμισε, είναι ότι όλο και λιγότεροι νέοι θέλουν να ακολουθήσουν τη ναυτική ζωή.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία αφαίρεσε από την αγορά περίπου 150.000 ναυτικούς από Ουκρανία και Ρωσία, επιτείνοντας το πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του ICS ανέφερε ότι οι νέοι ναυτικοί ζητούν πλέον μόνιμη ψηφιακή σύνδεση εν πλω, κάτι που θεωρεί απαραίτητο για να προσελκυστούν ξανά στο επάγγελμα.

Τόνισε επίσης ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να μειωθεί η υπερβολική επιβάρυνση σε ορισμένες θέσεις. Για τη μετάβαση στα νέα καύσιμα είπε ότι δημιουργεί νέες απαιτήσεις ασφάλειας: για τους ναυτικούς: κίνδυνοι πυρκαγιάς, τοξικότητας, νέες τεχνολογίες και πρωτόκολλα.

«Από τα δύο εκατομμύρια ναυτικών παγκοσμίως, οι 800.000 πρέπει να επανεκπαιδευτούν. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση», σημείωσε.

Ο Γκριμάλντι στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα της ασφάλειας στη θάλασσα.

Αναφέρθηκε σε περιστατικά όπου πλοία και ναυτικοί κρατήθηκαν όμηροι ή ακόμα και σκοτώθηκαν από επιθέσεις των Χούτι και άλλων δρώντων σε εμπόλεμες ζώνες.

Ευχαρίστησε τις ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις και ειδικά την Επιχείρηση Αtalanta για τη συμβολή της στην προστασία των πλοίων και ειδικά τον Ιταλό Vice comandante της επιχείρησης ναύαρχο Pauli Fantoni.

Το πιο αιχμηρό κομμάτι της παρέμβασης του Γκριμάλντι αφορούσε την αποανθρακοποίηση.

Παρότι, όπως είπε, οι πλοιοκτήτες υποστήριξαν από νωρίς τον στόχο του net zero έως το 2050, θεωρεί ότι η Ευρώπη εφαρμόζει λάθος μοντέλο.

Η υιοθέτηση περιφερειακών κανόνων, όπως το ETS, οδηγεί, σύμφωνα με τον ίδιο, σε:

διπλές και τριπλές ρυθμίσεις,

επικάλυψη συστημάτων,

απώλεια ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη.

Η δική του εταιρεία πλήρωσε 300 εκατ. ευρώ φέτος, 250 εκατ. πέρσι και ίσως 350 εκατ. του χρόνου — χρήματα που «θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί σε νέα πλοία και νέες τεχνολογίες».

«Αν συνεχίσουμε έτσι, από το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πέσουμε στο 25%», προειδοποίησε, εξηγώντας ότι το ETS ουσιαστικά στερεί επενδυτικούς πόρους από τη μετάβαση που υποτίθεται ότι στηρίζει.

Έχασε η Ευρώπη από την Κίνα

Ο Ναπολιτάνος επιχειρηματίας συνέδεσε την κατάσταση της ναυτιλίας με το παράδειγμα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία, όπως είπε, υπέστη ζημιά από δασμούς που επέβαλε η ΕΕ στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Οι Κινέζοι ανταπέδωσαν και μέσα σε ένα χρόνο οι πωλήσεις των γερμανικών μοντέλων στην Κίνα κατέρρευσαν.

«Σήμερα, αντί για Porsche, βλέπεις BYD», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ICS υπογράμμισε ότι η Ευρώπη υποτίμησε την επιρροή των ΗΠΑ στην παγκόσμια συζήτηση για τη ναυτιλιακή αποανθρακοποίηση.

Κάλεσε για μια ενιαία διεθνή λύση μέσω ICS – IMO – ΗΠΑ – Ευρώπης, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός.

«Έχουμε έναν χρόνο να βρούμε λύση. Πρέπει να δράσουμε χθες», είπε.

«Οι πολιτικοί δεν ακούν»

Ο Γκριμάλντι άσκησε έντονη κριτική στη συμπεριφορά των πολιτικών που «έρχονται, μιλούν και φεύγουν» χωρίς να ακούσουν την αγορά.

Ανέφερε παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών του παρελθόντος —όπως η μετάβαση στα double hull tankers και η εγκατάσταση black boxes— όπου οι ρυθμοί και οι λύσεις βρέθηκαν χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών και ρυθμιστικών αρχών.

«Εμείς ξέρουμε τη δουλειά. Ζούμε μέσα σε αυτή. Ο πολιτικός αλλάζει κάθε τρία χρόνια. Πρέπει να μας ακούει πριν αποφασίσει», τόνισε.

Στο κλείσιμο της τοποθέτησης, ο Γκριμάλντι ανέδειξε τη σημασία των πράσινων διαδρόμων, των συνεργασιών με τα λιμάνια, τα κράτη και τους παραγωγούς νέων καυσίμων, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει από τη ναυτιλία μόνη της.

Η παρέμβαση του Εμανουέλ Γκριμάλντι δεν ήταν μόνο κριτική — ήταν προειδοποίηση.

Η Ευρώπη, όπως υποστηρίζει, κινδυνεύει να χάσει το προβάδισμα σε έναν κλάδο όπου άλλοτε κατείχε το 40% της παγκόσμιας ισχύος.

Η λύση, κατά τον ίδιο, δεν είναι περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά περισσότερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, ρεαλιστικοί χρόνοι, στήριξη των ναυτικών και επενδύσεις στην τεχνολογία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



