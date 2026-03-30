Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα με μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Γκύζη είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ανδρέα Κάλβου ενώ για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 21 Πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

