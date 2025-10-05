Γλυφάδα: Αρπαξαν εν ψυχρώ το πορτοφόλι αντιπεριφερειάρχη από το σακάκι του!

Σε κεντρικό εστιατόριο το συμβάν, ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος ήταν μαζί με τον Κώστα Κυρανάκη

Γλυφάδα: Αρπαξαν εν ψυχρώ το πορτοφόλι αντιπεριφερειάρχη από το σακάκι του!
05 Οκτ. 2025 12:19
Pelop News

Ένα αδιανόητο περιστατικό σε κεντρικό εστιατόριο στο κέντρο της Γλυφάδας. Εκεί ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αττικής, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο κατάστημα και ενώ βρισκόταν στο συγκεκριμένο εστιατόριο, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου, φαίνονται δυο άγνωστοι, δυο άτομα, χωρίς να γίνει αντιληποί,, να πλησιάζουν το τραπέζι στο οποίο βρισκόταν ο περιφερειάρχης, να κλέβουν μέσα από το σακάκι του το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 1.300 ευρώ, καθώς και προσωπικά το έγγραφα και στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να γίνονται καπνός.

Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αντιλήφθηκε ότι λείπει το πορτοφόλι του από το σακάκι του, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έδωσε κατάθεση.

Οι αστυνομικοί φυσικά εξετάζουν καρέ καρέ και φαίνεται πως έχουν φτάσει στους δύο δράστες αυτής της κλοπής.
