Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γλυφάδα η άγρια επίθεση σε βάρος 70χρονης γυναίκας, η οποία δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με πέτρα από 38χρονο άστεγο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίνα Γλυφάδας, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, ενώ ο δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα περπατούσε στη Μαρίνα Γλυφάδας και δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τον 38χρονο, ο οποίος τη χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 38χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχει αποδράσει τουλάχιστον 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε νέα ψυχιατρική αξιολόγηση. Οι Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τη βιαιότητα της επίθεσης.

