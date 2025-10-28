Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα

Σοκαριστικό περιστατικό νωρίς το πρωί στη Μαρίνα Γλυφάδας – Ο δράστης, που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, έχει αποδράσει 18 φορές από ιδρύματα.

Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη - 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
28 Οκτ. 2025 13:13
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γλυφάδα η άγρια επίθεση σε βάρος 70χρονης γυναίκας, η οποία δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με πέτρα από 38χρονο άστεγο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίνα Γλυφάδας, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, ενώ ο δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα περπατούσε στη Μαρίνα Γλυφάδας και δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τον 38χρονο, ο οποίος τη χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 38χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχει αποδράσει τουλάχιστον 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε νέα ψυχιατρική αξιολόγηση. Οι Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τη βιαιότητα της επίθεσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
12:39 Κωστής Χατζηδάκης: «Ο πατέρας μου τραυματίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο – Κάθε 28η Οκτωβρίου με γεμίζει περηφάνια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ