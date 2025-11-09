Γλυφάδα: Κατέληξε η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Κατέληξε η 70χρονη που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα στη Γλυφάδα. Ο δράστης, με ψυχιατρικό ιστορικό, είχε αποδράσει 18 φορές από ιδρύματα.

09 Νοέ. 2025 9:23
Pelop News

Έχασε τη μάχη για τη ζωή της η 70χρονη γυναίκα που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο στη Γλυφάδα. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν επί 18 ημέρες σε ιδιωτική κλινική, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο δράστης επιτέθηκε απρόκλητα στην ηλικιωμένη γυναίκα, χτυπώντας την πισώπλατα με πέτρα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και φέρεται να έχει αποδράσει 18 φορές στο παρελθόν από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά το ιστορικό του.

 
