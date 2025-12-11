Γλυφάδα: Νεκρός ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος από τον Πύργο Ηλείας σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, με θύμα τον 38χρονο Ζαχαρία Φάμελο από τον Πύργο Ηλείας. Ο άτυχος άνδρας, γνωστός για τη δράση του στη μουσική σκηνή και τον χώρο της ηλεκτρονικής παραγωγής, έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος, με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας, είναι ο αναβάτης της μοτοσικλέτας που έχασε τη ζωή του στο σοβαρό τροχαίο στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου τα ξημερώματα της Πέμπτης. Με έντονη παρουσία στη μουσική και στην ηλεκτρονική παραγωγή, ο θάνατός του έχει προκαλέσει θλίψη στον τόπο καταγωγής του και στον κύκλο των ανθρώπων που τον γνώριζαν.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο Ζαχαρίας Φάμελος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη μουσική σκηνή. Για πολλά χρόνια είχε ασχοληθεί με το djing, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε δημοφιλείς χώρους της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σε συνεντεύξεις του σε τοπικά μέσα του Πύργου είχε αναφερθεί στη δουλειά του ως συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, με κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν και ως ηλεκτρονικός μηχανικός.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση τόσο στον Πύργο όσο και σε όσους είχαν συνεργαστεί ή γνωρίσει τον 38χρονο μουσικό, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην ηλεκτρονική σκηνή και στη δημιουργική παραγωγή.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
