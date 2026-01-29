Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία

Στην προφυλάκιση του 45χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στη Γλυφάδα προχώρησαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την απολογία του, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία
29 Ιαν. 2026 14:11
Pelop News

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στη Γλυφάδα, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δύο ώρες, πριν ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίσουν την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, γεγονός που είχε οδηγήσει στη μείωση της ποινής του. Ο ίδιος είχε εκτίσει την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερα χρόνια, πριν αποφυλακιστεί υπό όρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αποφυλάκισή του είχε κριθεί απαραίτητη η συνέχιση της ψυχιατρικής παρακολούθησης, ενώ είχε ζητηθεί και η ακούσια νοσηλεία του. Ο κατηγορούμενος είχε νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εγκλεισμού του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική οδό, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα γύρω από το ιστορικό του και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:02 Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
14:58 Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία
14:50 ΠΑΣΟΚ για επιστολική ψήφο αποδήμων: «Θετική διάθεση, με έμφαση στη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα»
14:42 Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας
14:38 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ
14:38 Επιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού: Ο «οδικός χάρτης» της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027
14:33 Βάρη: Στο φως αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι μετά την κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ
14:22 Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών
14:11 Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία
14:08 Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά προβάτων – Φαρμάκης: «Στόχος να μπει τέλος στον ιό»
14:00 Πάτρα: Στα έγκατα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου – Ο φακός της «Π» εισήλθε στο υπόγειο του μνημείου
13:59 Μαρινάκης: Σε εξέλιξη οι έρευνες για Βιολάντα και τροχαίο στη Ρουμανία – Επιστολική ψήφος, στέγη και ευλογιά στην ατζέντα
13:54 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα – Βουβός θρήνος σε Καρδίτσα και Τρίκαλα
13:48 Τζουμάκας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονική άγρια διαφθορά με ευθύνες πολιτικής ηγεσίας και φορέων»
13:47 Σύλληψη για παράνομη υλοτομία στο Δάσος Στροφυλιάς – Επιχείρησαν να παρασύρουν δασικό υπάλληλο
13:45 Εργαστήρι «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα» στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Αιγίου
13:42 Οι σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία γάμου και γιατί η αυθεντικότητα κυριαρχεί
13:40 Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας
13:34 Πάτρα: Μια ποιητική επιστροφή «σπίτι» με την Ιωάννα Καραμαλή στο Θέατρο Αγορά
13:27 Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ