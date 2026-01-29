Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 45χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στη Γλυφάδα, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δύο ώρες, πριν ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίσουν την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, γεγονός που είχε οδηγήσει στη μείωση της ποινής του. Ο ίδιος είχε εκτίσει την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερα χρόνια, πριν αποφυλακιστεί υπό όρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αποφυλάκισή του είχε κριθεί απαραίτητη η συνέχιση της ψυχιατρικής παρακολούθησης, ενώ είχε ζητηθεί και η ακούσια νοσηλεία του. Ο κατηγορούμενος είχε νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εγκλεισμού του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική οδό, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα γύρω από το ιστορικό του και τις συνθήκες του εγκλήματος.

