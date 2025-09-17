Γλυφάδα: Τη γνώρισε στο Facebook, τον... υπνώτισε με κρασί και τον «ξάφρισε»

Μια ασυνήθιστη υπόθεση απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Γλυφάδα, έπειτα από καταγγελία 43χρονου άνδρα ότι η οικιακή βοηθός του τον υπνώτισε και τον λήστεψε.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ίδιος στην ΕΛ.ΑΣ., είχε γνωρίσει τη γυναίκα μέσω Facebook και την προσέλαβε για δουλειές στο σπίτι του. Κατά την παραμονή της, του πρόσφερε ένα ποτήρι με κρασί. Ο 43χρονος υποστήριξε ότι μόλις το κατανάλωσε, έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι από το σπίτι του έλειπαν 300 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ η γυναίκα είχε εξαφανιστεί. Ο άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Στην κατάθεσή του ανέφερε το όνομα και το επίθετο της αλλοδαπής, βουλγαρικής καταγωγής, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό της και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

