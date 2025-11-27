Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Η καταγγελία λογιστή, τα 300.000 ευρώ, οι πλαστοί πίνακες ζωγραφικής Παρθένη και οι ράβδοι χρυσού.

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 10:53
Pelop News

Στην εξιχνίαση σοβαρής υπόθεσης με πλαστά έργα τέχνης προχωρήσε το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος συλλαμβάνοντας γνωστό 57χρονου δικηγόρο και τον 42χρονο συνεργό του.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα εντοπίστηκαν δεκάδες πλαστογραφημένοι πίνακες, ακόμη και έργα που αποδίδονταν στον φημισμένο ζωγράφο Κωνσταντίνο Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά στον δικηγόρο για την αγορά ράβδων χρυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του έδωσαν ψεύτικες ράβδους, με τον αγοραστή να αντιλαμβάνεται την απάτη σε βάρος του.

Ακολούθησε δεύτερη συναλλαγή, όπου οι δράστες φέρονται να του πρότειναν δήθεν αυθεντικούς πίνακες ζωγραφικής υψηλής αξίας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών σε σπίτια και χώρους των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-481 έργα τέχνης

-2 πιστοποιητικά γνησιότητας

-4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες

-370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-5 θήκες όπλων

-2 κινητά τηλέφωνα

-Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (καταγραφικό, οθόνη, κάρτα μνήμης)
Σύμφωνα με πραγματογνώμονα, τα περισσότερα έργα τέχνης που κατασχέθηκαν είναι πλαστά.

Δείτε τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ:

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
12:16 Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ
12:06 Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5
12:00 Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα
11:59 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
11:51 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
11:46 Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
11:42 Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα
11:35 Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
11:28 Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία
11:22 Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
11:19 Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα κριτήρια
11:19 Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια
11:10 Κατσανιώτης: Η δωρεά της νέας μονάδας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη με στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.
11:03 Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο
11:01 Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
10:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα
10:53 Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
10:51 Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ