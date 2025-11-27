Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Στην εξιχνίαση σοβαρής υπόθεσης με πλαστά έργα τέχνης προχωρήσε το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος συλλαμβάνοντας γνωστό 57χρονου δικηγόρο και τον 42χρονο συνεργό του.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα εντοπίστηκαν δεκάδες πλαστογραφημένοι πίνακες, ακόμη και έργα που αποδίδονταν στον φημισμένο ζωγράφο Κωνσταντίνο Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά στον δικηγόρο για την αγορά ράβδων χρυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του έδωσαν ψεύτικες ράβδους, με τον αγοραστή να αντιλαμβάνεται την απάτη σε βάρος του.

Ακολούθησε δεύτερη συναλλαγή, όπου οι δράστες φέρονται να του πρότειναν δήθεν αυθεντικούς πίνακες ζωγραφικής υψηλής αξίας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών σε σπίτια και χώρους των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-481 έργα τέχνης

-2 πιστοποιητικά γνησιότητας

-4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες

-370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-5 θήκες όπλων

-2 κινητά τηλέφωνα

-Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (καταγραφικό, οθόνη, κάρτα μνήμης)

Σύμφωνα με πραγματογνώμονα, τα περισσότερα έργα τέχνης που κατασχέθηκαν είναι πλαστά.

Δείτε τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



