Γνωστός τράπερ συνελήφθη με ναρκωτικά στην Κηφισιά, αυτά είναι τα στοιχεία του
Τι συνέβη στον έλεγχο της Αστυνομίας
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25), καθώς όπως έγινε γνωστό ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 22:30 όταν ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκρινε ύποπτο ένα όχημα και έκανε νόημα στον οδηγό για έλεγχο, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.
Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.
Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.
Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.
