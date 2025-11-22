Γνωστός τράπερ συνελήφθη με ναρκωτικά στην Κηφισιά, αυτά είναι τα στοιχεία του

Τι συνέβη στον έλεγχο της Αστυνομίας

22 Νοέ. 2025 16:21
Pelop News

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25), καθώς όπως έγινε γνωστό ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 22:30 όταν ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκρινε ύποπτο ένα όχημα και έκανε νόημα στον οδηγό για έλεγχο, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

