Γνωστός τράπερ συνελήφθη με ναρκωτικά στην Κηφισιά, αυτά είναι τα στοιχεία του

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ το βράδυ της Παρασκευής (21.11.25), καθώς όπως έγινε γνωστό ο τραγουδιστής βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 22:30 όταν ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκρινε ύποπτο ένα όχημα και έκανε νόημα στον οδηγό για έλεγχο, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 21χρονος τράπερ, Αλβανικής καταγωγής και ο μάνατζερ του, ηλικίας 23 ετών.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



