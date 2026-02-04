Golden Visa: Εκρηκτική αύξηση στις εγκρίσεις αδειών διαμονής, ισχυρή κάμψη στις νέες αιτήσεις

Αντιφατική η εικόνα που παρουσίασε το πρόγραμμα χορήγησης αδειών διαμονής μέσω επένδυσης («golden visa»), καταγράφοντας το 2025 εκρηκτική αύξηση των εγκρίσεων, αλλά ταυτόχρονα σημαντική μείωση του αριθμού των νέων αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι εγκρίσεις αδειών διαμονής αυξήθηκαν κατά 95,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 8.879, έναντι 4.535 το 2024. Η μεγάλη αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση της εκκαθάρισης μεγάλου όγκου εκκρεμών αιτημάτων που είχαν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Πολλά από αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί πριν από τις διαδοχικές τροποποιήσεις του προγράμματος, όταν οι επενδυτές επιχειρούσαν να προλάβουν την αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης.

Αντίθετα, ο ρυθμός υποβολής νέων αιτήσεων κινήθηκε καθοδικά. Το 2025 κατατέθηκαν 6.978 νέες αιτήσεις, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με τις 9.289 του 2024. Η τάση αποκρυσταλλώνεται ιδιαίτερα στον Δεκέμβριο 2025, όπου οι νέες αιτήσεις περιορίστηκαν σε 362, καταγράφοντας πτώση 68% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2024.

Η απόκλιση αυτή μεταξύ εγκρίσεων και νέων αιτήσεων αντανακλά τη μεταβατική φάση του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων θεσμικών αλλαγών. Η αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ύψους επένδυσης στα 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για ένα σημαντικό μέρος των δυνητικών επενδυτών.

Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος έως και το τέλος του 2025 έχουν χορηγηθεί συνολικά 27.786 άδειες διαμονής, εκ των οποίων:

20.732 αφορούν αρχική χορήγηση

7.054 αφορούν ανανεώσεις

Παρά την ισχυρή αύξηση των εγκρίσεων το 2025, η κάμψη στη ροή νέων αιτήσεων αναμένεται να επηρεάσει τη δυναμική του προγράμματος τα επόμενα έτη.

