Golden Visa: Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες επενδύσεις, νέα υπουργική απόφαση

Νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6014/11.11.2025), από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, και Μετανάστευσης και Ασύλου, ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση του προγράμματος Golden Visa. Η απόφαση, που αντικαθιστά την προηγούμενη του 2024, εκσυγχρονίζει τη διαδικασία και επιτρέπει την άμεση εξέταση αιτήσεων, βάζοντας τέλος στην εξάμηνη αναμονή χιλιάδων επενδυτών, κατασκευαστών και ιδιοκτητών ακινήτων.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για την ένταξη επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα, διατηρητέα κτίρια και ακίνητα υπό ανακαίνιση, απελευθερώνοντας δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις και επενδύσεις που είχαν «παγώσει» για μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 13.499 αιτήσεις Golden Visa, εκ των οποίων το 79% στην Αττική, βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Πολλές από αυτές είχαν υποβληθεί προληπτικά, ενώ άλλοι επενδυτές ανέμεναν τις διευκρινίσεις του νέου πλαισίου.

Με 13.499 αιτήσεις Golden Visa σε εκκρεμότητα, εκ των οποίων το 79% (10.703) στην Αττική, η απόφαση ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για:

Αλλαγές χρήσης ακινήτων : Κτίρια που μετατρέπονται σε κατοικίες, όπως πρώην γραφεία ή βιομηχανικοί χώροι, εντάσσονται στο πρόγραμμα με τεχνική έκθεση μηχανικού που πιστοποιεί τη νόμιμη μετατροπή. Για βιομηχανικά ακίνητα απαιτείται βεβαίωση μη λειτουργίας τα τελευταία πέντε χρόνια, με έγγραφα όπως βεβαιώσεις ΔΕΔΔΗΕ ή δηλώσεις Ε2.

: Κτίρια που μετατρέπονται σε κατοικίες, όπως πρώην γραφεία ή βιομηχανικοί χώροι, εντάσσονται στο πρόγραμμα με τεχνική έκθεση μηχανικού που πιστοποιεί τη νόμιμη μετατροπή. Για βιομηχανικά ακίνητα απαιτείται βεβαίωση μη λειτουργίας τα τελευταία πέντε χρόνια, με έγγραφα όπως βεβαιώσεις ΔΕΔΔΗΕ ή δηλώσεις Ε2. Διατηρητέα κτίρια : Ο συμβολαιογράφος πρέπει να προσδιορίζει τον χαρακτηρισμό του κτιρίου μέσω ΦΕΚ και να βεβαιώνει την ισχύ του. Καλύπτονται και περιπτώσεις ανακατασκευής ή προσθηκών.

: Ο συμβολαιογράφος πρέπει να προσδιορίζει τον χαρακτηρισμό του κτιρίου μέσω ΦΕΚ και να βεβαιώνει την ισχύ του. Καλύπτονται και περιπτώσεις ανακατασκευής ή προσθηκών. Αγορά οικοπέδου και ανέγερση : Επενδύσεις θεωρούνται έγκυρες αν η αξία αγοράς και κατασκευής φτάνει τα 250.000 ή 500.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, και υπάρχει οικοδομική άδεια.

: Επενδύσεις θεωρούνται έγκυρες αν η αξία αγοράς και κατασκευής φτάνει τα 250.000 ή 500.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, και υπάρχει οικοδομική άδεια. Ανανέωση αδειών : Οι επενδυτές δηλώνουν ότι το ακίνητο παραμένει στην κατοχή τους, δεν εκμισθώνεται βραχυχρόνια και, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία.

: Οι επενδυτές δηλώνουν ότι το ακίνητο παραμένει στην κατοχή τους, δεν εκμισθώνεται βραχυχρόνια και, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Περιλαμβάνουν βεβαίωση συμβολαιογράφου, αποδεικτικό μεταγραφής, ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφάλισης, δήλωση Ε9 και παράβολο 2.000 ευρώ.

Η απόφαση επιτρέπει την επεξεργασία υφιστάμενων αιτήσεων και προσελκύει νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα από Ασία και Μέση Ανατολή. Επενδυτές που είχαν αγοράσει ακίνητα για ανακαίνιση ή μετατροπή, καθώς και developers που ασχολούνται με εμπορικά ή διατηρητέα κτίρια, επωφελούνται άμεσα. Παράλληλα, η σαφήνεια των κανόνων αναμένεται να ενισχύσει την οικοδομική δραστηριότητα και να τονώσει την αγορά ακινήτων.

