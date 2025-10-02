Goldman Sachs: Σε τροχιά ανόδου ο χρυσός, πόσο προβλέπεται να φτάσει

Ο χρυσός προετοιμάζεται για νέο ανοδικό κύμα

Goldman Sachs: Σε τροχιά ανόδου ο χρυσός, πόσο προβλέπεται να φτάσει
02 Οκτ. 2025 10:57
Pelop News

Η Goldman Sachs επιμένει θετική απέναντι στον χρυσό, εκτιμώντας ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, κυρίως λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι οι εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από χρυσό ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο μοντέλο, καθιστώντας αυτή τη στροφή των ιδιωτών «σημαντικό ανοδικό ρίσκο». Η Goldman Sachs προβλέπει:

  • 4.000 δολάρια ανά ουγγιά έως τα μέσα του 2026

  • 4.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026

Από τα τέλη Αυγούστου, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί περίπου 12%, ξεπερνώντας το εύρος των 3.200–3.450 δολαρίων ανά ουγγιά. Καταλύτες της ανόδου θεωρούνται:

  • πιθανή επαναφορά των κεντρικών τραπεζών σε αγορές χρυσού μετά την καλοκαιρινή ύφεση

  • περιορισμένη, αλλά υπαρκτή κερδοσκοπική δραστηριότητα

Φέτος, ο χρυσός είναι ένα από τα εμπορεύματα με την καλύτερη απόδοση, με άνοδο κοντά στο 50%, ξεπερνώντας ακόμη και τα ιστορικά ρεκόρ του 1980 (προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό). Η δυναμική αυτή ενισχύεται από τις συντονισμένες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τη μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Την Πέμπτη, η τιμή διαμορφωνόταν περίπου στα 3.865 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας πενθήμερη ανοδική πορεία και φέρνοντας τον χρυσό όλο και πιο κοντά στο ορόσημο των 4.000 δολαρίων, με την αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική κυβέρνηση να ενισχύει την ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
